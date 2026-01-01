У місті на Волині на честь Героїв посадили алею пам'яті. ФОТО

У володимирському парку «Слов’янський» з’явилася нова жива алея пам’яті.9 жовтня в межах всеукраїнського спортивно-виховного заходу «Україна єднає серця» видатні українські олімпійські спортсмени висадили 30 лип на знак пам’яті та шани про всіх українських Героїв, - повідомили у Володимирській міській раді.До символічної акції долучилися президент НОК України Вадим Гутцайт, голова Волинської облради та обласного осередку НОК Григорій Недопад, перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук, а також легендарні атлети. Разом із молоддю та громадою висаджували дерева олімпійські чемпіони Олена Підгрушна (біатлон) та Богдан Макуц (спортивна гімнастика), призерки ігор Олена Петрова (біатлон), Катерина Дубровіна (стрільба з лука), Валентина Цербе-Несіна (біатлон), Олена Яценко (гандбол) та учасники олімпіад різних років — Тетяна Коб (бокс), Тетяна Петлюк і Ірина Климець (легка атлетика), Кристина Панчішко і Світлана Копчикова (плавання), Леонід Камлочук і Марія Повх (веслування на каное).Для титулованих спортсменів ця ініціатива стала можливістю особисто віддати шану подвигу українських воїнів. Кожне висаджене дерево – це символ пам’яті, що ростиме під мирним українським небом, за яке боролися полеглі Захисники і Захисниці.Нововисаджена липова алея у Слов’янському парку стане для мешканців та гостей Володимира особливим місцем пам’яті про загиблих Героїв та нагадуватиме про масштабний спортивний захід “Україна єднає серця”, який проходив у нашому княжому місті.