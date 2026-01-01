У місті на Волині на честь Героїв посадили алею пам'яті. ФОТО

У місті на Волині на честь Героїв посадили алею пам'яті. ФОТО
У володимирському парку «Слов’янський» з’явилася нова жива алея пам’яті.

9 жовтня в межах всеукраїнського спортивно-виховного заходу «Україна єднає серця» видатні українські олімпійські спортсмени висадили 30 лип на знак пам’яті та шани про всіх українських Героїв, - повідомили у Володимирській міській раді.
У місті на Волині на честь Героїв посадили алею пам'яті. ФОТО

До символічної акції долучилися президент НОК України Вадим Гутцайт, голова Волинської облради та обласного осередку НОК Григорій Недопад, перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук, а також легендарні атлети. Разом із молоддю та громадою висаджували дерева олімпійські чемпіони Олена Підгрушна (біатлон) та Богдан Макуц (спортивна гімнастика), призерки ігор Олена Петрова (біатлон), Катерина Дубровіна (стрільба з лука), Валентина Цербе-Несіна (біатлон), Олена Яценко (гандбол) та учасники олімпіад різних років — Тетяна Коб (бокс), Тетяна Петлюк і Ірина Климець (легка атлетика), Кристина Панчішко і Світлана Копчикова (плавання), Леонід Камлочук і Марія Повх (веслування на каное).
У місті на Волині на честь Героїв посадили алею пам'яті. ФОТО
У місті на Волині на честь Героїв посадили алею пам'яті. ФОТО

Для титулованих спортсменів ця ініціатива стала можливістю особисто віддати шану подвигу українських воїнів. Кожне висаджене дерево – це символ пам’яті, що ростиме під мирним українським небом, за яке боролися полеглі Захисники і Захисниці.
У місті на Волині на честь Героїв посадили алею пам'яті. ФОТО

Нововисаджена липова алея у Слов’янському парку стане для мешканців та гостей Володимира особливим місцем пам’яті про загиблих Героїв та нагадуватиме про масштабний спортивний захід “Україна єднає серця”, який проходив у нашому княжому місті.

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Теги: Волинь, Володимир, алея, липи, війна, Герої, пам'ять
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