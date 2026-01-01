Як укладати плитку на волинських ґрунтах, де пісок, торф або висока ґрунтова вода

Як укладати плитку на волинських ґрунтах, де пісок, торф або висока ґрунтова вода
Волинь — край контрастних ґрунтів. На півночі, у Поліссі, під подвір'ям часто пісок або торф, а ґрунтова вода буває близько до поверхні. На півдні, ближче до Володимира й Горохова, переважають щільніші суглинки та чорноземи.

Для тротуарної плитки це не дрібниця. Майданчик, укладений на торфі за звичною схемою, може піти хвилями вже за кілька сезонів, а на піску без бордюрів — розповзтися по краях. Тому починати краще з лопати, а плитку вибирати останньою: хоч класична бруківка, хоч тротуарна плитка Модерн AVENUE на непідготовленій основі однаково просяде.

Як лопатою дізнатися, який у вас ґрунт


Перш ніж рахувати квадратні метри, викопайте яму глибиною 50–60 см там, де буде майданчик, і подивіться на її стінки та дно:

  • світлий сипкий пісок, що не тримає форму, — основа добра, головне — бордюри;

  • темний волокнистий шар, що пружинить під ногою й пахне болотом, — торф, його доведеться вибирати;

  • жирна глина, яка липне до лопати, — потрібні товщий шар щебеню й дренаж, бо глина здимається від морозу;

  • за кілька годин на дні з'явилася вода, хоча дощу не було, — вода близько до поверхні, тож знадобиться дренаж, а можливо, і підняття майданчика.

    • Найчесніший результат яма покаже навесні або пізньої осені, коли рівень води вищий, ніж улітку.

    Пісок стане доброю основою, якщо втримати краї


    Чистий пісок добре пропускає воду й майже не здимається від морозу, тож для мощення це радше подарунок.

    Його слабке місце — рухливість: без жорсткої рамки з бордюрів крайні ряди плитки поступово розходяться. На піщаній ділянці бордюри ставлять на бетон по всьому периметру, а шар щебеню під плиткою можна робити тоншим, ніж на глині.

    Торф виймають, а не трамбують


    Торф — це органіка, яка стискається під навантаженням і з роками продовжує осідати. Утрамбувати його так, щоб він тримав покриття, не вийде.

    Під майданчиком і доріжками торф вибирають до мінерального ґрунту, а котлован засипають піском шарами з ущільненням. Якщо ж торф лежить глибоко, вибрати його повністю буває надто дорого — тоді основу розраховують окремо, під конкретну ділянку. Саме від цього етапу залежить, чи лежатиме плитка рівно.

    Що робити, коли ґрунтова вода близько


    У такому разі основу не заглиблюють, а піднімають: майданчик роблять вищим за рівень ділянки, а висоту підсипки підбирають на місці. По краю прокладають дренажну трубу з ухилом до канави чи колодязя, а саме покриття — з ухилом від будинку. Між ґрунтом і щебенем кладуть геотекстиль: він не дає дрібним часткам ґрунту разом із водою підійматися в основу й замулювати її.

    Перша ж весна покаже слабкі місця: якщо після танення снігу з'явилися просідання чи калюжі між плитками, основу краще виправити одразу, поки дефект невеликий.


    Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
    Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
    Коментарі 0
    • Статус коментування: премодерація для всіх
    Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
    Вибір редактора
    Керівника фонду «Сучасна Україна» Гавриша судять за переправлення чоловіків за кордон. ВІДЕО
    Понад 2 проміле алкоголю: 20-річному поліцейському, який збив двох людей на Волині, оголосили підозру
    Як скандальний ексмитник із Волині відгуляв весілля за 1,4 мільйона із доходом у 841 гривню. РОЗСЛІДУВАННЯ
    Усі новини на тему "Вибір редактора"
    Останні новини
    Як і для чого сушити чорнобривці: користь та як використовувати квіти
    Сьогодні, 05:17
    Долар та євро дешевшають: Нацбанк оголосив курс гривні на 30 жовтня
    Сьогодні, 03:12
    Як укладати плитку на волинських ґрунтах, де пісок, торф або висока ґрунтова вода
    Сьогодні, 02:25
    Чи очікувати магнітні бурі 30 жовтня: прогноз
    Сьогодні, 01:31
    30 жовтня на Волині: гортаючи календар
    Сьогодні, 00:00
    Медіа
    відео
    1/8