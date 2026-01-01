Як укладати плитку на волинських ґрунтах, де пісок, торф або висока ґрунтова вода
Сьогодні, 02:25
Волинь — край контрастних ґрунтів. На півночі, у Поліссі, під подвір'ям часто пісок або торф, а ґрунтова вода буває близько до поверхні. На півдні, ближче до Володимира й Горохова, переважають щільніші суглинки та чорноземи.
Для тротуарної плитки це не дрібниця. Майданчик, укладений на торфі за звичною схемою, може піти хвилями вже за кілька сезонів, а на піску без бордюрів — розповзтися по краях. Тому починати краще з лопати, а плитку вибирати останньою: хоч класична бруківка, хоч тротуарна плитка Модерн AVENUE на непідготовленій основі однаково просяде.
Перш ніж рахувати квадратні метри, викопайте яму глибиною 50–60 см там, де буде майданчик, і подивіться на її стінки та дно:
світлий сипкий пісок, що не тримає форму, — основа добра, головне — бордюри;
темний волокнистий шар, що пружинить під ногою й пахне болотом, — торф, його доведеться вибирати;
жирна глина, яка липне до лопати, — потрібні товщий шар щебеню й дренаж, бо глина здимається від морозу;
за кілька годин на дні з'явилася вода, хоча дощу не було, — вода близько до поверхні, тож знадобиться дренаж, а можливо, і підняття майданчика.
Найчесніший результат яма покаже навесні або пізньої осені, коли рівень води вищий, ніж улітку.
Чистий пісок добре пропускає воду й майже не здимається від морозу, тож для мощення це радше подарунок.
Його слабке місце — рухливість: без жорсткої рамки з бордюрів крайні ряди плитки поступово розходяться. На піщаній ділянці бордюри ставлять на бетон по всьому периметру, а шар щебеню під плиткою можна робити тоншим, ніж на глині.
Торф — це органіка, яка стискається під навантаженням і з роками продовжує осідати. Утрамбувати його так, щоб він тримав покриття, не вийде.
Під майданчиком і доріжками торф вибирають до мінерального ґрунту, а котлован засипають піском шарами з ущільненням. Якщо ж торф лежить глибоко, вибрати його повністю буває надто дорого — тоді основу розраховують окремо, під конкретну ділянку. Саме від цього етапу залежить, чи лежатиме плитка рівно.
У такому разі основу не заглиблюють, а піднімають: майданчик роблять вищим за рівень ділянки, а висоту підсипки підбирають на місці. По краю прокладають дренажну трубу з ухилом до канави чи колодязя, а саме покриття — з ухилом від будинку. Між ґрунтом і щебенем кладуть геотекстиль: він не дає дрібним часткам ґрунту разом із водою підійматися в основу й замулювати її.
Перша ж весна покаже слабкі місця: якщо після танення снігу з'явилися просідання чи калюжі між плитками, основу краще виправити одразу, поки дефект невеликий.
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Для тротуарної плитки це не дрібниця. Майданчик, укладений на торфі за звичною схемою, може піти хвилями вже за кілька сезонів, а на піску без бордюрів — розповзтися по краях. Тому починати краще з лопати, а плитку вибирати останньою: хоч класична бруківка, хоч тротуарна плитка Модерн AVENUE на непідготовленій основі однаково просяде.
Як лопатою дізнатися, який у вас ґрунт
Перш ніж рахувати квадратні метри, викопайте яму глибиною 50–60 см там, де буде майданчик, і подивіться на її стінки та дно:
Найчесніший результат яма покаже навесні або пізньої осені, коли рівень води вищий, ніж улітку.
Пісок стане доброю основою, якщо втримати краї
Чистий пісок добре пропускає воду й майже не здимається від морозу, тож для мощення це радше подарунок.
Його слабке місце — рухливість: без жорсткої рамки з бордюрів крайні ряди плитки поступово розходяться. На піщаній ділянці бордюри ставлять на бетон по всьому периметру, а шар щебеню під плиткою можна робити тоншим, ніж на глині.
Торф виймають, а не трамбують
Торф — це органіка, яка стискається під навантаженням і з роками продовжує осідати. Утрамбувати його так, щоб він тримав покриття, не вийде.
Під майданчиком і доріжками торф вибирають до мінерального ґрунту, а котлован засипають піском шарами з ущільненням. Якщо ж торф лежить глибоко, вибрати його повністю буває надто дорого — тоді основу розраховують окремо, під конкретну ділянку. Саме від цього етапу залежить, чи лежатиме плитка рівно.
Що робити, коли ґрунтова вода близько
У такому разі основу не заглиблюють, а піднімають: майданчик роблять вищим за рівень ділянки, а висоту підсипки підбирають на місці. По краю прокладають дренажну трубу з ухилом до канави чи колодязя, а саме покриття — з ухилом від будинку. Між ґрунтом і щебенем кладуть геотекстиль: він не дає дрібним часткам ґрунту разом із водою підійматися в основу й замулювати її.
Перша ж весна покаже слабкі місця: якщо після танення снігу з'явилися просідання чи калюжі між плитками, основу краще виправити одразу, поки дефект невеликий.
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