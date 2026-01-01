Як укладати плитку на волинських ґрунтах, де пісок, торф або висока ґрунтова вода





Для тротуарної плитки це не дрібниця. Майданчик, укладений на торфі за звичною схемою, може піти хвилями вже за кілька сезонів, а на піску без бордюрів — розповзтися по краях. Тому починати краще з лопати, а плитку вибирати останньою: хоч класична бруківка, хоч



Як лопатою дізнатися, який у вас ґрунт

Перш ніж рахувати квадратні метри, викопайте яму глибиною 50–60 см там, де буде майданчик, і подивіться на її стінки та дно:



світлий сипкий пісок, що не тримає форму, — основа добра, головне — бордюри;

темний волокнистий шар, що пружинить під ногою й пахне болотом, — торф, його доведеться вибирати;

жирна глина, яка липне до лопати, — потрібні товщий шар щебеню й дренаж, бо глина здимається від морозу;

за кілька годин на дні з'явилася вода, хоча дощу не було, — вода близько до поверхні, тож знадобиться дренаж, а можливо, і підняття майданчика.

Найчесніший результат яма покаже навесні або пізньої осені, коли рівень води вищий, ніж улітку.



Пісок стане доброю основою, якщо втримати краї

Чистий пісок добре пропускає воду й майже не здимається від морозу, тож для мощення це радше подарунок.



Його слабке місце — рухливість: без жорсткої рамки з бордюрів крайні ряди плитки поступово розходяться. На піщаній ділянці бордюри ставлять на бетон по всьому периметру, а шар щебеню під плиткою можна робити тоншим, ніж на глині.



Торф виймають, а не трамбують

Торф — це органіка, яка стискається під навантаженням і з роками продовжує осідати. Утрамбувати його так, щоб він тримав покриття, не вийде.



Під майданчиком і доріжками торф вибирають до мінерального ґрунту, а котлован засипають піском шарами з ущільненням. Якщо ж торф лежить глибоко, вибрати його повністю буває надто дорого — тоді основу розраховують окремо, під конкретну ділянку. Саме від цього етапу залежить, чи лежатиме плитка рівно.



Що робити, коли ґрунтова вода близько

У такому разі основу не заглиблюють, а піднімають: майданчик роблять вищим за рівень ділянки, а висоту підсипки підбирають на місці. По краю прокладають дренажну трубу з ухилом до канави чи колодязя, а саме покриття — з ухилом від будинку. Між ґрунтом і щебенем кладуть геотекстиль: він не дає дрібним часткам ґрунту разом із водою підійматися в основу й замулювати її.



Перша ж весна покаже слабкі місця: якщо після танення снігу з'явилися просідання чи калюжі між плитками, основу краще виправити одразу, поки дефект невеликий.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинь — край контрастних ґрунтів. На півночі, у Поліссі, під подвір'ям часто пісок або торф, а ґрунтова вода буває близько до поверхні. На півдні, ближче до Володимира й Горохова, переважають щільніші суглинки та чорноземи.Для тротуарної плитки це не дрібниця. Майданчик, укладений на торфі за звичною схемою, може піти хвилями вже за кілька сезонів, а на піску без бордюрів — розповзтися по краях. Тому починати краще з лопати, а плитку вибирати останньою: хоч класична бруківка, хоч тротуарна плитка Модерн AVENUE на непідготовленій основі однаково просяде.Перш ніж рахувати квадратні метри, викопайте яму глибиною 50–60 см там, де буде майданчик, і подивіться на її стінки та дно:Найчесніший результат яма покаже навесні або пізньої осені, коли рівень води вищий, ніж улітку.Чистий пісок добре пропускає воду й майже не здимається від морозу, тож для мощення це радше подарунок.Його слабке місце — рухливість: без жорсткої рамки з бордюрів крайні ряди плитки поступово розходяться. На піщаній ділянці бордюри ставлять на бетон по всьому периметру, а шар щебеню під плиткою можна робити тоншим, ніж на глині.Торф — це органіка, яка стискається під навантаженням і з роками продовжує осідати. Утрамбувати його так, щоб він тримав покриття, не вийде.Під майданчиком і доріжками торф вибирають до мінерального ґрунту, а котлован засипають піском шарами з ущільненням. Якщо ж торф лежить глибоко, вибрати його повністю буває надто дорого — тоді основу розраховують окремо, під конкретну ділянку. Саме від цього етапу залежить, чи лежатиме плитка рівно.У такому разі основу не заглиблюють, а піднімають: майданчик роблять вищим за рівень ділянки, а висоту підсипки підбирають на місці. По краю прокладають дренажну трубу з ухилом до канави чи колодязя, а саме покриття — з ухилом від будинку. Між ґрунтом і щебенем кладуть геотекстиль: він не дає дрібним часткам ґрунту разом із водою підійматися в основу й замулювати її.Перша ж весна покаже слабкі місця: якщо після танення снігу з'явилися просідання чи калюжі між плитками, основу краще виправити одразу, поки дефект невеликий.

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