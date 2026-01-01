На Волині є вакансії із зарплатою до 80 тисяч гривень: кого шукають





Про ситуацію на ринку праці журналістам Ганна Архипчук.



Серед найзатребуваніших фахівців області — продавці продовольчих і непродовольчих товарів та продавці-консультанти. Для них у базі обласного центру зайнятості є 112 вакансій. Для кухарів передбачено 106 пропозицій, а для водіїв автотранспортних засобів — 85.



Також роботодавцям потрібні бухгалтери — для них відкрито 76 вакансій. Крім того, шукають слюсарів різного профілю, підсобних робітників, лікарів, касирів торговельного залу, медичних сестер та електриків.



За оперативними даними, станом на 1 жовтня 2026 року в базі Волинського обласного центру зайнятості було 1863 вакансії, з яких 1333 — актуальні. Найбільше пропозицій обліковувала Луцька філія — 1051, Ковельська — 389, Володимирська — 332, а Камінь-Каширська — 91.



За видами економічної діяльності найбільше вакансій припадало на переробну промисловість (19,5%), торгівлю (19,4%) та освіту (18,4%).



Серед роботодавців із найбільшою кількістю вакансій — заклади дошкільної освіти Волині, які шукають 135 працівників: вихователів, кухарів, помічників вихователів, медичних сестер і психологів.



Луцька картонно-паперова фабрика має 28 вакансій для укладальників-пакувальників, зварників і слюсарів. Ще 36 працівників шукає підприємство «РАМЕДАС УКРАЇНА», зокрема кухарів, кухонних робітників і мийників посуду у навчальні заклади Волинської області.



Середня зарплата в актуальних вакансіях обласного центру зайнятості становить 16 454 гривні. Найбільше пропозицій передбачають оплату від 10 до 15 тисяч гривень — 454 вакансії. Ще 438 пропонують від 15 до 20 тисяч гривень, а 358 — від 20 до 40 тисяч. У 387 вакансіях зазначена мінімальна зарплата.



Водночас окремі роботодавці пропонують значно вищу оплату. У Ковелі водієві готові платити 80 тисяч гривень, у Луцьку — до 70 тисяч. Електромонтажнику силових мереж та електроустаткування пропонують 60 тисяч гривень.



За статистичними даними, середня зарплата у вакансіях за дев’ять місяців 2026 року становила 12 514,20 гривні, тоді як за аналогічний період 2025 року — 10 900,30 гривні. Кількість вакансій за рік майже не змінилася: станом на 1 жовтня 2025 року їх було 1663, а на 1 жовтня 2026 року — 1651.



За словами пані Ганни, окрім професійних навичок, роботодавці звертають увагу на особисті якості кандидатів:



«З початком війни вимоги роботодавців до особистих та професійних якостей працівників суттєво змінилися. Наразі найважливішими для роботодавців є відповідальність, бажання працювати, орієнтація на результат і стресостійкість. У нових реаліях потрібно швидко пристосовуватися до ситуації та організовувати свою роботу так, щоб не втрачати продуктивності».



Роботодавці дедалі частіше готові навчати працівників без досвіду на робочому місці. Це стосується переважно некваліфікованих робіт, а вимоги до досвіду для фахівців залежать від роботодавця.

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