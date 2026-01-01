Якою буде погода на Волині у неділю, 1 листопада

Якою буде погода на Волині у неділю, 1 листопада
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у неділю, 1 листопада.

Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.

Прогноз погоди на 1 листопада

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північний, 3-8 м/с.

Температура вночі 2-4°тепла, вдень 7-9°тепла.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер північний, 3-8 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°тепла.

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Теги: погода, прогноз погоди, Волинь, Луцьк
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