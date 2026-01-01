Якою буде погода на Волині у неділю, 1 листопада





Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.



Прогноз погоди на 1 листопада



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північний, 3-8 м/с.



Температура вночі 2-4°тепла, вдень 7-9°тепла.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер північний, 3-8 м/с.



Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у неділю, 1 листопада.Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північний, 3-8 м/с.Температура вночі 2-4°тепла, вдень 7-9°тепла.Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер північний, 3-8 м/с.Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°тепла.

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