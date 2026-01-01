Скільки у Луцьку на ринках коштують озимі цибуля та часник для посадки





Журналісти



Озима цибуля є жовта, червона, рожева та біла. Серед сортів, які можна побачити на прилавках, — «Ексібішн», «Штутгарт», «Сеншуй», «Ред Барон» і «Радар». «Ексібішн» продають по 140 гривень за кілограм, «Штутгарт» — по 140–150 гривень, а «Ред Барон» — по 160 гривень. Ціна на «Сеншуй» на різних торгових точках становить 160–180 гривень за кілограм. «Радар» коштує 200 гривень.



На ринках також пропонують озимий часник. За словами продавчині пані Тетяни, для посадки можна обрати як однозубковий часник, так і головки з кількома зубчиками.



«Є часник із кількома зубчиками в головці, а є однозубковий. З однозубки також виростає повноцінна головка часнику. Можна спробувати посадити обидва варіанти — кожен обирає те, що йому більше подобається».



Окремо продавчиня наголошує на підготовці посадкового матеріалу. Всім своїм клієнтам вона рекомендує перед висаджуванням обробляти часник від хвороб. Також під час посадки можна внести добрива, а навесні рослини потребуватимуть іншого підживлення. Часник висаджують безпосередньо в ґрунт.



Перед купівлею посадкового матеріалу варто уточнити в продавця, чи підходить конкретний сорт для осінньої посадки та які строки висаджування рекомендують для нього.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На ринках Луцька озиму цибулю для посадки продають за ціною від 140 до 200 гривень за кілограм. Вартість залежить від сорту. Посадковий часник на одному з прилавків коштує 300 гривень за кілограм.Журналісти ВСН побували на ринку та дізналися, які сорти озимої цибулі пропонують покупцям і що варто знати перед посадкою.Озима цибуля є жовта, червона, рожева та біла. Серед сортів, які можна побачити на прилавках, — «Ексібішн», «Штутгарт», «Сеншуй», «Ред Барон» і «Радар». «Ексібішн» продають по 140 гривень за кілограм, «Штутгарт» — по 140–150 гривень, а «Ред Барон» — по 160 гривень. Ціна на «Сеншуй» на різних торгових точках становить 160–180 гривень за кілограм. «Радар» коштує 200 гривень.На ринках також пропонують озимий часник. За словами продавчині пані Тетяни, для посадки можна обрати як однозубковий часник, так і головки з кількома зубчиками.«Є часник із кількома зубчиками в головці, а є однозубковий. З однозубки також виростає повноцінна головка часнику. Можна спробувати посадити обидва варіанти — кожен обирає те, що йому більше подобається».Окремо продавчиня наголошує на підготовці посадкового матеріалу. Всім своїм клієнтам вона рекомендує перед висаджуванням обробляти часник від хвороб. Також під час посадки можна внести добрива, а навесні рослини потребуватимуть іншого підживлення. Часник висаджують безпосередньо в ґрунт.Перед купівлею посадкового матеріалу варто уточнити в продавця, чи підходить конкретний сорт для осінньої посадки та які строки висаджування рекомендують для нього.

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