Місяці невідомості: на війні загинув Герой з Волині Андрій Шушмарук

Місяці невідомості: на війні загинув Герой з Волині Андрій Шушмарук
Понад 4 місяці вважався зниклим безвісти ковельчанин, солдат Шушмарук Андрій Анатолійович (02.10.1997 р.н.) , стрілець – помічник гранатометника мотопіхотного батальйону військової частини А7014.

Про втрату повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

Він загинув під час виконання бойового завдання 18 червня 2026 року в районі населеного пункту Середнє Краматорського району Донецької області.

Прощання з полеглим воїном відбудеться у неділю, 1 листопада, о 10.45 год. у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці.

Поховають Андрія Шушмарука на Алеї Героїв міського кладовища.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

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Теги: Герої, воїни, смерть, загибель, війна
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