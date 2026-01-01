Місяці невідомості: на війні загинув Герой з Волині Андрій Шушмарук

Шушмарук Андрій Анатолійович (02.10.1997 р.н.) , стрілець – помічник гранатометника мотопіхотного батальйону військової частини А7014.



Про втрату повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.



Він загинув під час виконання бойового завдання 18 червня 2026 року в районі населеного пункту Середнє Краматорського району Донецької області.



Прощання з полеглим воїном відбудеться у неділю, 1 листопада, о 10.45 год. у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці.



Поховають Андрія Шушмарука на Алеї Героїв міського кладовища.



Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

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