Місяці невідомості: на війні загинув Герой з Волині Андрій Шушмарук
Сьогодні, 21:15
Понад 4 місяці вважався зниклим безвісти ковельчанин, солдат Шушмарук Андрій Анатолійович (02.10.1997 р.н.) , стрілець – помічник гранатометника мотопіхотного батальйону військової частини А7014.
Про втрату повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Він загинув під час виконання бойового завдання 18 червня 2026 року в районі населеного пункту Середнє Краматорського району Донецької області.
Прощання з полеглим воїном відбудеться у неділю, 1 листопада, о 10.45 год. у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці.
Поховають Андрія Шушмарука на Алеї Героїв міського кладовища.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про втрату повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Він загинув під час виконання бойового завдання 18 червня 2026 року в районі населеного пункту Середнє Краматорського району Донецької області.
Прощання з полеглим воїном відбудеться у неділю, 1 листопада, о 10.45 год. у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці.
Поховають Андрія Шушмарука на Алеї Героїв міського кладовища.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Місяці невідомості: на війні загинув Герой з Волині Андрій Шушмарук
Сьогодні, 21:15
Якою буде погода на Волині у неділю, 1 листопада
Сьогодні, 20:00