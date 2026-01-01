Скільки коштують саджанці малини на Волині: ціни на популярні сорти





Журналісти



Серед пропозицій є ремонтантні сорти Полана, Маравілла, Джоан Джей, Зюгана, Мапема, Хімботоп та інші. Вартість залежить від сорту й умов продажу.



Зокрема, саджанці малини сорту Глен Емпл пропонують за 5 гривень, Полану та Зюгану — від 7 до 12 гривень, Джоан Джей — від 10 до 15 гривень. Саджанці Мапеми в окремих оголошеннях коштують 15 гривень.



Продавці також пропонують набори різних сортів. Наприклад, в одному з інтернет-магазинів 10 саджанців Маравілли, Джоан Джея або Полани коштують 300 гривень. Набір із 30 рослин продають за 650 гривень, із 50 — за 1000 гривень, а зі 100 — за 1600 гривень.



Журналісти ВСН поспілкувалися з продавцями, які розповіли про умови замовлення та доставку.



Дарія, яка допомагає батькам продавати саджанці з Маневицького району, розповіла, що мінімальне замовлення становить 25 рослин одного сорту. У продажу є Полана, Полонез, Хімботоп та Мапема.



«Замовити можна від 25 саджанців — формуємо їх у пучки по такій кількості. Полана коштує 15 гривень за штуку, Полонез — 35, Хімботоп — 30, Мапема — 25 гривень. Через велику кількість замовлень на відправлення потрібно чекати приблизно два тижні. Надсилаємо «Новою поштою», послуги перевізника оплачує покупець. До Луцька можемо привезти безкоштовно».



Інший продавець із Волині, Руслан, пропонує саджанці за 17 гривень за штуку. Водночас мінімальне замовлення становить 100 рослин. Доставка залежить від кількості саджанців та відстані до покупця. Зокрема, за його словами, замовлення на 50 штук до Луцька окремо не доставляють.



Окремо є пропозиції від продавців, які продають саджанці малини сорту Полана за 10 гривень. В одному з оголошень зазначили, що мінімальне замовлення становить 20 рослин.



Продавці пропонують як окремі сорти, так і різні набори саджанців. Умови придбання, мінімальна кількість та можливість доставки залежать від конкретного господарства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині продають саджанці малини різних сортів за ціною від 5 до 35 гривень за штуку. У продажу є ремонтантні сорти Полана, Маравілла, Джоан Джей, Зюгана, Мапема та інші, а деякі продавці пропонують набори по 10–100 рослин.Журналісти ВСН дізналися, скільки коштують саджанці, яка мінімальна кількість для замовлення та як продавці організовують доставку.Серед пропозицій є ремонтантні сорти Полана, Маравілла, Джоан Джей, Зюгана, Мапема, Хімботоп та інші. Вартість залежить від сорту й умов продажу.Зокрема, саджанці малини сорту Глен Емпл пропонують за 5 гривень, Полану та Зюгану — від 7 до 12 гривень, Джоан Джей — від 10 до 15 гривень. Саджанці Мапеми в окремих оголошеннях коштують 15 гривень.Продавці також пропонують набори різних сортів. Наприклад, в одному з інтернет-магазинів 10 саджанців Маравілли, Джоан Джея або Полани коштують 300 гривень. Набір із 30 рослин продають за 650 гривень, із 50 — за 1000 гривень, а зі 100 — за 1600 гривень.Журналісти ВСН поспілкувалися з продавцями, які розповіли про умови замовлення та доставку., яка допомагає батькам продавати саджанці з Маневицького району, розповіла, що мінімальне замовлення становить 25 рослин одного сорту. У продажу є Полана, Полонез, Хімботоп та Мапема.«Замовити можна від 25 саджанців — формуємо їх у пучки по такій кількості. Полана коштує 15 гривень за штуку, Полонез — 35, Хімботоп — 30, Мапема — 25 гривень. Через велику кількість замовлень на відправлення потрібно чекати приблизно два тижні. Надсилаємо «Новою поштою», послуги перевізника оплачує покупець. До Луцька можемо привезти безкоштовно».Інший продавець із Волині,, пропонує саджанці за 17 гривень за штуку. Водночас мінімальне замовлення становить 100 рослин. Доставка залежить від кількості саджанців та відстані до покупця. Зокрема, за його словами, замовлення на 50 штук до Луцька окремо не доставляють.Окремо є пропозиції від продавців, які продають саджанці малини сорту Полана за 10 гривень. В одному з оголошень зазначили, що мінімальне замовлення становить 20 рослин.Продавці пропонують як окремі сорти, так і різні набори саджанців. Умови придбання, мінімальна кількість та можливість доставки залежать від конкретного господарства.

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