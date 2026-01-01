Спеціалізований садок «Сонечко» передають Ківерцівській громаді: що відомо

Спеціалізований садок «Сонечко» передають Ківерцівській громаді: що відомо
Дошкільне відділення «Сонечко» Крупівського НРЦ змінить підпорядкування та увійде до Ківерцівської громади. Відповідних домовленостей досягли під час спільної зустрічі за участі обласної влади, колективу закладу та батьків вихованців. Тепер рішення мають затвердити місцеві депутати на найближчій сесії.

Про це повідомив очільник Ківерцівської громади Олександр Ковальчкук у своєму блозі, передає Район.Ківерці.

«Буду просити наших місцевих депутатів підтримати рішення про прийняття «Сонечка» у громаду задля збереження цього унікального закладу для дітей, які потребують особливої уваги, турботи та фахової допомоги», – йдеться у дописі.

Область щороку передбачатиме субвенцію на підтримку закладу. Також Ківерцівська громада буде налагоджувати домовленості з іншими громадами щодо співфінансування.

«Попереду ще багато роботи, але головне – знайти рішення, яке дозволить закладу стабільно працювати. Діти не повинні залежати від бюджетних труднощів. Наше завдання – зробити все можливе, щоб «Сонечко» продовжувало працювати, а діти й надалі отримували необхідну допомогу та турботу», – коментує Ковальчук.

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Теги: дитсадок, Сонечко, Ківерцівська громада
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