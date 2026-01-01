Українські громадяни з Олешків перетнули кордон з Україною, - Зеленський

Президент Україниповідомив, що станом на зараз українські громадяни з Олешків перетнули кордон України на Чернігівщині. Про це він сказав у Telegram.Зеленський наголосив, що після прибуття всім людям буде надано відповідну допомогу. Він також додав, що Україна розраховує, на те, що гуманітарний доступ до Олешків буде залишатись.«Розраховуємо, що гуманітарний доступ до Олешків буде залишатись. І люди, які потребували евакуації, були вивезені з міста та навколишньої громади. Станом на цей час українські громадяни з Олешків перетнули кордон України на Чернігівщині. Усім їм буде надана необхідна допомога. Важливо, щоб урядові структури та всі залучені обласні й місцеві влади спрацювали ефективно та допомогли нашим людям адаптуватись», — сказав він.23 жовтня перша леді США Меланія Трамп заявила про досягнення домовленості між Україною та Росією щодо перемир'я в районі тимчасово окупованих Олешків на Херсонщині для проведення гуманітарної операції.27 жовтня 2026 року на Херсонщині з 3:00 розпочався режим тиші для проведення гуманітарної місії в Олешках.29 жовтня в Олешках завершили розмінування маршрутів для гуманітарної місії. Конвой із допомогою сформували та підготували до відправлення.Зранку 29 жовтня українська делегація на чолі з омбудсменом Дмитром Лубінцем виїхала у напрямку Олешок на Херсонщині. За 54 години режиму тиші його порушень не зафіксували.Лубінець повідомив, що для евакуації жителів Олешків у рамках гуманітарної місії підготували 25 автобусів на 750 місць, а також швидкі допомоги для маломобільних.Вранці 31 жовтня до аеропорту Гомеля у Білорусі прибули чотири літаки з евакуйованими жителями Олешків, які захотіли виїхати на підконтрольну Україні територію. Їх пересадили в автобуси і колона рушила у бік кордону з Україною.