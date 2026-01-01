Від 1 листопада змінюються пенсії: кого торкнуться вікові надбавки та які суми буде збільшено

У листопаді частина українських пенсіонерів зможе отримувати додаткові гроші до основної виплати. Розмір надбавки залежить від віку, але є умова, через яку деякі люди можуть залишитися без цієї доплати.Про це повідомили у ПФУ.Сума надбавки залежить від віку людини:від 70 до 74 років — 300 грн на місяцьвід 75 до 79 років — 456 грнвід 80 років — 570 грн.Важливо, що після досягнення наступної вікової межі надбавки не додаються одна до одної. Натомість розмір доплати збільшується на різницю між установленими сумами.Наприклад, після 75-річчя пенсіонер, який раніше отримував 300 грн вікової надбавки, матиме право на 456 грн. Таким чином, фактичне збільшення становитиме 156 грн, а не 456 грн додатково до попередньої виплати.Для призначення вікової надбавки не потрібно особисто відвідувати Пенсійний фонд України або подавати заяву. Перерахунок здійснюється автоматично після досягнення відповідного віку.Проте існує обмеження, яке впливає на право отримання таких коштів. Вікову доплату передбачено лише для пенсіонерів, загальний розмір пенсійних виплат яких з урахуванням усіх надбавок і підвищень не перевищує 10 340,35 грн.Отже, не кожен громадянин, який досяг визначеного віку, зможе розраховувати на збільшення пенсії.