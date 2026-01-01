На Волині колишнього вчителя засудили за домагання до 13-річної учениці





Про це журналістам



На початку вересня 2024 року чоловік, який тоді працював учителем фізкультури в ліцеї села Суходоли, запропонував учениці сьомого класу відвідувати гурток із баскетболу. Під час спілкування вони обмінялися номерами телефонів, а згодом почали листуватися у Viber та Telegram.



За матеріалами справи, чоловік писав дівчинці, що любить її, просив спілкуватися з ним уночі та цікавився, з ким вона листується. Також він просив видалити їхнє листування та приховати від матері факт спілкування. У листопаді 2024 року чоловік звільнився з ліцею, однак продовжував телефонувати та писати учениці. Він також приходив до навчального закладу, спостерігав за її заняттями та подарував їй браслет.



8 травня 2025 року чоловік запропонував школярці зустрітися поблизу села Дігтів Володимирського району. Він приїхав туди автомобілем Skoda Fabia та відвіз дівчину до лісу.



Як встановив суд, у машині чоловік пересадив ученицю на заднє сидіння, торкався її грудей, спини та стегон. Дівчина намагалася відсторонитися, а згодом вийшла з автомобіля та спробувала втекти. Чоловік наздогнав її та повернув до машини. Після цього він продовжив розпусні дії: цілував школярку в шию, щоку та губи. Дівчина відштовхувала його та говорила, що їй неприємно.



Згодом до автомобіля під’їхали сестра потерпілої та її чоловік. Вони забрали дівчину й відвезли додому.



Під час суду дівчина розповіла, що чоловік неодноразово писав і телефонував їй, зокрема вночі, та просив приховувати їхнє спілкування від батьків. Під час зустрічі біля лісу він торкався її, намагався цілувати й не відпускав, коли вона хотіла втекти.



Патронатна вихователька підтвердила, що просила чоловіка припинити спілкування з дитиною, однак він продовжував телефонувати та писати. Після події у травні 2025 року дівчині знадобилася психологічна допомога.



Обвинувачений вини не заперечував. У суді він підтвердив, що цілував ученицю в шию, губи та щоки, а також торкався її спини. Водночас пояснював, що робив це «як батько». Чоловік розкаявся та попросив вибачення у потерпілої й її родини.



Суд визнав чоловіка винним за двома статтями Кримінального кодексу України: за розпусні дії щодо малолітньої особи та домагання дитини для сексуальних цілей. За першою статтею йому призначили три роки та шість місяців позбавлення волі, за другою — три роки та чотири місяці. За сукупністю кримінальних правопорушень суд визначив остаточне покарання шляхом поглинання менш суворого більш суворим — 3 роки та 6 місяців ув’язнення.



Також чоловікові заборонили протягом двох років обіймати посади та займатися діяльністю, пов’язаною з навчанням, вихованням і наглядом за дітьми. Його внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі суд засудив колишнього вчителя фізичної культури ліцею села Суходоли до трьох років і шести місяців позбавлення волі за розпусні дії щодо 13-річної учениці та домагання дитини для сексуальних цілей. Також чоловікові заборонили протягом двох років обіймати посади й займатися діяльністю, пов’язаною з навчанням, вихованням і наглядом за дітьми.Про це журналістам ВСН стало відомо з вироку Володимирського міського суду Волинської області від 22 жовтня.На початку вересня 2024 року чоловік, який тоді працював учителем фізкультури в ліцеї села Суходоли, запропонував учениці сьомого класу відвідувати гурток із баскетболу. Під час спілкування вони обмінялися номерами телефонів, а згодом почали листуватися у Viber та Telegram.За матеріалами справи, чоловік писав дівчинці, що любить її, просив спілкуватися з ним уночі та цікавився, з ким вона листується. Також він просив видалити їхнє листування та приховати від матері факт спілкування. У листопаді 2024 року чоловік звільнився з ліцею, однак продовжував телефонувати та писати учениці. Він також приходив до навчального закладу, спостерігав за її заняттями та подарував їй браслет.8 травня 2025 року чоловік запропонував школярці зустрітися поблизу села Дігтів Володимирського району. Він приїхав туди автомобілем Skoda Fabia та відвіз дівчину до лісу.Як встановив суд, у машині чоловік пересадив ученицю на заднє сидіння, торкався її грудей, спини та стегон. Дівчина намагалася відсторонитися, а згодом вийшла з автомобіля та спробувала втекти. Чоловік наздогнав її та повернув до машини. Після цього він продовжив розпусні дії: цілував школярку в шию, щоку та губи. Дівчина відштовхувала його та говорила, що їй неприємно.Згодом до автомобіля під’їхали сестра потерпілої та її чоловік. Вони забрали дівчину й відвезли додому.Під час суду дівчина розповіла, що чоловік неодноразово писав і телефонував їй, зокрема вночі, та просив приховувати їхнє спілкування від батьків. Під час зустрічі біля лісу він торкався її, намагався цілувати й не відпускав, коли вона хотіла втекти.Патронатна вихователька підтвердила, що просила чоловіка припинити спілкування з дитиною, однак він продовжував телефонувати та писати. Після події у травні 2025 року дівчині знадобилася психологічна допомога.Обвинувачений вини не заперечував. У суді він підтвердив, що цілував ученицю в шию, губи та щоки, а також торкався її спини. Водночас пояснював, що робив це «як батько». Чоловік розкаявся та попросив вибачення у потерпілої й її родини.Суд визнав чоловіка винним за двома статтями Кримінального кодексу України: за розпусні дії щодо малолітньої особи та домагання дитини для сексуальних цілей. За першою статтею йому призначили три роки та шість місяців позбавлення волі, за другою — три роки та чотири місяці. За сукупністю кримінальних правопорушень суд визначив остаточне покарання шляхом поглинання менш суворого більш суворим — 3 роки та 6 місяців ув’язнення.Також чоловікові заборонили протягом двох років обіймати посади та займатися діяльністю, пов’язаною з навчанням, вихованням і наглядом за дітьми. Його внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

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