Луцьким підприємствам дали більше часу для облаштування укриттів

Луцьким підприємствам дали більше часу для облаштування укриттів
Уряд представив бізнес-асоціаціям пропозиції щодо змін до порядку роботи підприємств під час жовтого рівня повітряної загрози.

У Кабіміні зазначили, що значна частина підприємств досі не почала виконувати базові вимоги щодо безпеки людей, пише misto.media.

Що пропонує уряд

Згідно з пропозиціями, підприємцям продовжать термін для облаштування укриттів або безпечних просторів. Для цього можна використовувати, зокрема, мобільні укриття. Також серед можливих рішень розглядають облаштування простого безпечного простору або інформування працівників і відвідувачів про розташування найближчого підземного укриття та доступ до нього.

Крім того, вимоги до укриттів планують визначати залежно від кількості працівників і відвідувачів, які одночасно перебувають на підприємстві. Детальніше про ці умови мають повідомити Міністерство економіки та Міністерство внутрішніх справ.

Ще одна запропонована зміна стосується розташування укриттів. Підприємствам не обов’язково буде облаштовувати їх на власній території. Можна буде користуватися найближчим укриттям, якщо воно вміщує всіх людей, які можуть там перебувати.

Як продовжили термін для підприємств

До 4 березня військові адміністрації збиратимуть інформацію про те, як підприємства виконують вимоги безпеки. На основі цих даних уряд ухвалюватиме подальші рішення.

У Кабміні наголошують, що продовження термінів не означає скасування вимог щодо безпеки людей. Водночас зміни мають допомогти підприємствам адаптуватися до нових правил без зупинки економічної діяльності.

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Теги: укриття, підприємці
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