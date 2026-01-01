Курс валют на 31 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий

Курс валют на 31 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Національний банк встановив офіційний курс валют на суботу, 31 жовтня. Гривня зміцнилася до долара США та євро.

Про це йдеться на сайті НБУ.


Курс долара
1 долар США — 45,52

Курс євро
1 євро — 50,67.

Курс злотого
1 польський злотий — 11,53.

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Теги: курс валют, прогноз, Луцьк
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