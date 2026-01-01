Курс валют на 31 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Сьогодні, 11:17
Національний банк встановив офіційний курс валют на суботу, 31 жовтня. Гривня зміцнилася до долара США та євро.
Про це йдеться на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 45,52
Курс євро
1 євро — 50,67.
Курс злотого
1 польський злотий — 11,53.
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Про це йдеться на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 45,52
Курс євро
1 євро — 50,67.
Курс злотого
1 польський злотий — 11,53.
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