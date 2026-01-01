Цифри вражають: у Генштабі ЗСУ повідомили про втрати ворога за добу





Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 31 жовтня 2026 року:



особовий склад — близько 1 588 170 (+1670) осіб;

танки — 12 450 (0);

бойові броньовані машини — 25 620 (+3);

артилерійські системи — 51 739 (+19);

РСЗВ — 2247 (+1);

засоби ППО — 1730 (+2);

літаки — 452 (0);

гелікоптери — 356 (0);

наземні робототехнічні комплекси — 3045 (+6);

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 590 661 (+1663);

крилаті ракети — 5140 (0);

кораблі та катери — 35 (0);

підводні човни — 2 (0);

автомобільна техніка та автоцистерни — 168 480 (+206);

спеціальна техніка — 4860 (0).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Втрати російських окупаційних сил за минулу добу становили 1670 осіб особового складу та десятки одиниць техніки.Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 31 жовтня 2026 року:особовий склад — близько 1 588 170 (+1670) осіб;танки — 12 450 (0);бойові броньовані машини — 25 620 (+3);артилерійські системи — 51 739 (+19);РСЗВ — 2247 (+1);засоби ППО — 1730 (+2);літаки — 452 (0);гелікоптери — 356 (0);наземні робототехнічні комплекси — 3045 (+6);БПЛА оперативно-тактичного рівня — 590 661 (+1663);крилаті ракети — 5140 (0);кораблі та катери — 35 (0);підводні човни — 2 (0);автомобільна техніка та автоцистерни — 168 480 (+206);спеціальна техніка — 4860 (0).

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