Як опалюють школи у негазифікованих громадах Волині. ФОТО

Заклади освіти області опалюють 684 котельні. Понад 80% із них працюють на твердому паливі. Окремо 108 закладів освіти використовують пічне опалення.Про це Суспільному розповів начальник обласного управління освіти і науки ВолиніЗ його слів, попри те, що сьогодні осінні канікули, в окремих приміщеннях навчальних закладів доволі сиро, тому вже розпочали опалювальний сезон 284 заклади дошкільної освіти та 292 заклади загальної середньої освіти. Це більше, ніж 2/3 від кількості всіх закладів освіти Волині.Малокомплектна школа села Пожарки Луцького району централізованого опалення немає, тут працює котельня на торфобрикетах, розповідає директоркаЗ її слів, у школі працює три кочегари на повний 8-годинний робочий день. Брикети завозить гуманітарний відділ. Перед тим надаємо заявки, скільки його потрібно. У середньому потреба становить — 70 тонн торфобрикету на опалювальний сезон.Щодня перед уроками перевіряє батареї вчителька початкових класів Марія Сіжук. Каже, що для комфорту учнів мінімальна температура повітря повинна бути орієнтовно 20 градусів.10 років працює у шкільній котельні кочегар Микола Сіжук. Понад рік тому, каже, котельня опалює не лише заклад середньої освіти, а й дитсадок поруч. Додає, у середньому на день йде 350 кілограмів торфобрикетів. Робота у чоловіка розпочинається о 4-ій ранку.«Розпалюємо котла і палимо собі потихеньку. Перед опалювальним сезоном чистимо все — котли, трубу, бо там теж набирається сміття. Один котел працює. Один запасний. Тачку зважили — 70 кілограм. Як нема світла генератора включаємо», — каже кочегар.Пожарківську гімназію відвідує більше 70 учнів, додає директорка Тетяна Павлюк. Опалювальний сезон у закладі розпочали 20 жовтня, твердопаливні матеріали заготовили у липні.На шкільних котельнях не вистачає чоловіків-кочегарівУ Городоцькій гімназії-філії «Прилісненського ліцею» Камінь-Каширського району навчаються 82 учні. Зі слів керівниці, після термомодернізації на закупівлі твердопаливних матеріалів заощадили.«Отримали все замовлення те, що треба 85 тонн торфобрикету. Дров ми трошки маємо на розпал. У цьому році дрова тільки на розпал, бо теж, напевно, скоро буде дефіцитом — Вистачає, щоб опалити приміщення гімназії — 978 квадратних метрів, й 196 квадратних метрів філія закладу дошкільної освіти», — говорить директорка Галина Філюк.Зі слів директорки навчального закладу, проблема цього сезону була з набором сезонних кочегарів. За час повномасштабної війни мобілізували трьох чоловіків, які працювали у котельні Прилісненського ліцею.Коли починався опалювальний сезон, підготовлених фахівців-чоловіків практично не було, тому зараз у котельні працюють жінки, говорить завідувачка господарства«Розпалюємо дровами. Жар вже розгориться, а тоді вже торфобрикети закидаємо відповідно. До 8 ранку нам треба вже натопити, щоб температура пішла по приміщеннях У нас всі практично працюють жіночки, й не всі можуть дрова розрубати», — каже Людмила Неродик.Зі слів начальниці гуманітарного відділу, заклади освіти, які є в Камінь-Каширському районі є автономними у плані фінансування: їм надають кошти, а вони самі оголошують про закупівлі на торфобрикет. На опалювальний сезон 2026-2027 років виділили приблизно 3 мільйони гривень.З її слів, на посаду оператора котельні не можуть знайти чоловіків. Ініціювали запит до облдержадміністрації про надання критичності місцевим закладам загальної середньої освіти, усього у громаді їх 10-ть.В обласному управлінні освіти і науки не ведуть статистики щодо нестачі операторів котелень у волинських закладах освіти, каже його керівник Роман Поліщук. З його слів, у середньому до 10 закладів на тиждень отримують погодження на критичність, що дає змогу забронювати фахівців — зокрема, кочегарів.