У Луцьку на проспекті Волі та площі Братський Міст висадили 11 нових дерев замість всохлих

У Луцьку на проспекті Волі та площі Братський Міст висадили 11 нових дерев замість всохлих
У Луцьку розпочали заміну всохлих дерев на проспекті Волі та у сквері на площі Братський Міст.

На місці втрачених насаджень висадили 11 аналогічних нових крупномірних саджанців, - пише "Суспільне".

Про це розповіла начальниця відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак. З її слів, для кращого приживлення нові саджанці періодично поливатимуть, зважаючи на погодні умови.

На проспекті Волі замінили вісім дерев клена гостролистого кулястої форми сорту «Globosum», а на площі Братський Міст висадили три дерева японської вишні.
У Луцьку на проспекті Волі та площі Братський Міст висадили 11 нових дерев замість всохлих

«Провели аналіз якості, цінової політики. Нові саджанці купували біля Луцька. В цих саджанцях була більша грудка і більший об'єм горщика. Також ці деревця уже акліматизовувалися, і більш пристосовані до нашого клімату», — сказала Оксана Лисак.
У Луцьку на проспекті Волі та площі Братський Міст висадили 11 нових дерев замість всохлих

Оксана Лисак додала: на всихання попередніх зелених насаджень, які повністю втратили життєздатність, могли вплинути різкі коливання температури, цьогорічні весняні заморозки, посушливе літо, а також можливе інфікування дерев різними патогенами.
У Луцьку на проспекті Волі та площі Братський Міст висадили 11 нових дерев замість всохлих

Роботи фінансують із міського фонду охорони навколишнього природного середовища.

На весь комплекс робіт, зазначила посадовиця, з бюджету витратили орієнтовно 200 тисяч гривень: придбання саджанців та хімікатів, демонтаж старих дерев, решіток, обробка препаратами від грибків і шкідників, підготовка до висадження, заміна ґрунту в лунках тощо.

У Луцьку на проспекті Волі та площі Братський Міст висадили 11 нових дерев замість всохлих
У Луцьку на проспекті Волі та площі Братський Міст висадили 11 нових дерев замість всохлих

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Теги: Волинь, Луцьк, дерева
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