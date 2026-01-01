У Луцьку на проспекті Волі та площі Братський Міст висадили 11 нових дерев замість всохлих





На місці втрачених насаджень висадили 11 аналогічних нових крупномірних саджанців, - пише



Про це розповіла начальниця відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак. З її слів, для кращого приживлення нові саджанці періодично поливатимуть, зважаючи на погодні умови.



На проспекті Волі замінили вісім дерев клена гостролистого кулястої форми сорту «Globosum», а на площі Братський Міст висадили три дерева японської вишні.



«Провели аналіз якості, цінової політики. Нові саджанці купували біля Луцька. В цих саджанцях була більша грудка і більший об'єм горщика. Також ці деревця уже акліматизовувалися, і більш пристосовані до нашого клімату», — сказала Оксана Лисак.



Оксана Лисак додала: на всихання попередніх зелених насаджень, які повністю втратили життєздатність, могли вплинути різкі коливання температури, цьогорічні весняні заморозки, посушливе літо, а також можливе інфікування дерев різними патогенами.



Роботи фінансують із міського фонду охорони навколишнього природного середовища.



На весь комплекс робіт, зазначила посадовиця, з бюджету витратили орієнтовно 200 тисяч гривень: придбання саджанців та хімікатів, демонтаж старих дерев, решіток, обробка препаратами від грибків і шкідників, підготовка до висадження, заміна ґрунту в лунках тощо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку розпочали заміну всохлих дерев на проспекті Волі та у сквері на площі Братський Міст.На місці втрачених насаджень висадили 11 аналогічних нових крупномірних саджанців, - пише "Суспільне". Про це розповіла начальниця відділу екології Луцької міської ради. З її слів, для кращого приживлення нові саджанці періодично поливатимуть, зважаючи на погодні умови.На проспекті Волі замінили вісім дерев клена гостролистого кулястої форми сорту «Globosum», а на площі Братський Міст висадили три дерева японської вишні.«Провели аналіз якості, цінової політики. Нові саджанці купували біля Луцька. В цих саджанцях була більша грудка і більший об'єм горщика. Також ці деревця уже акліматизовувалися, і більш пристосовані до нашого клімату», — сказала Оксана Лисак.Оксана Лисак додала: на всихання попередніх зелених насаджень, які повністю втратили життєздатність, могли вплинути різкі коливання температури, цьогорічні весняні заморозки, посушливе літо, а також можливе інфікування дерев різними патогенами.Роботи фінансують із міського фонду охорони навколишнього природного середовища.На весь комплекс робіт, зазначила посадовиця, з бюджету витратили орієнтовно 200 тисяч гривень: придбання саджанців та хімікатів, демонтаж старих дерев, решіток, обробка препаратами від грибків і шкідників, підготовка до висадження, заміна ґрунту в лунках тощо.

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