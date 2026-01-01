На Волині військові створили мурал на спортивній школі
Сьогодні, 10:12
У Ковелі військовослужбовці створили мурал на фасаді дитячо-юнацької спортивної школи імені Петра Стуса.
Про це повідомили у Ковельській міській раді.
Директор школи Віталій Волосюк розповідає, що до нього звернулися військові й запропонували допомогти з оформленням однієї зі стін фасаду. Тепер тут є власний мурал.
Ініціатором змін став ковельчанин, військовослужбовець 20-ї бригади «Любарт» 1-го корпусу НГУ «Азов» Данило з позивним «Тюр». У майбутньому він планує тренувати дітей у цій спортивній школі. Це стало однією з мотивацій для втілення задуму. Данило також знайшов необхідне фінансування, тож проєкт уже практично завершений.
До роботи він запросив побратима Андрія Горбаля — художника-абстракціоніста, мураліста, вуличного художника, члена Національної спілки художників України.
Ще до повномасштабного вторгнення, а згодом і під час війни, митець реалізував чимало мистецьких та волонтерських ініціатив на підтримку українських військових. Нині, перебуваючи в лавах Сил оборони, він продовжує цю діяльність уже в межах своєї бригади.
За короткий час Андрій кардинально змінив вигляд фасаду, створивши масштабну художню композицію. Щоб допрацювати окремі деталі, він ще планує приїхати до Ковеля.
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Про це повідомили у Ковельській міській раді.
Директор школи Віталій Волосюк розповідає, що до нього звернулися військові й запропонували допомогти з оформленням однієї зі стін фасаду. Тепер тут є власний мурал.
Ініціатором змін став ковельчанин, військовослужбовець 20-ї бригади «Любарт» 1-го корпусу НГУ «Азов» Данило з позивним «Тюр». У майбутньому він планує тренувати дітей у цій спортивній школі. Це стало однією з мотивацій для втілення задуму. Данило також знайшов необхідне фінансування, тож проєкт уже практично завершений.
До роботи він запросив побратима Андрія Горбаля — художника-абстракціоніста, мураліста, вуличного художника, члена Національної спілки художників України.
Ще до повномасштабного вторгнення, а згодом і під час війни, митець реалізував чимало мистецьких та волонтерських ініціатив на підтримку українських військових. Нині, перебуваючи в лавах Сил оборони, він продовжує цю діяльність уже в межах своєї бригади.
За короткий час Андрій кардинально змінив вигляд фасаду, створивши масштабну художню композицію. Щоб допрацювати окремі деталі, він ще планує приїхати до Ковеля.
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