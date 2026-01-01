Скільки коштують цитрусові та хурма на ринках Луцька

Скільки коштують цитрусові та хурма на ринках Луцька
На ринках Луцька апельсини продають по 130 гривень за кілограм, мандарини — від 120 гривень. А на окремих прилавках можна придбати хурму.

Журналісти ВСН побували на Центральному та Завокзальному ринках Луцька й дізналися, скільки коштують цитрусові та хурма на ринках міста.

Мандарини продають за ціною від 110 до 160 гривень за кілограм. Апельсини коштують 130 гривень за кілограм.

«Мандарини ми тільки почали завозити, тому зараз є різні сорти: з кісточками й без, більші та менші, кисліші й солодші. Я, наприклад, торгую переважно солодкими мандаринами без кісточок, але завжди маю хоча б одну партію інших, адже покупці різні», — розповіла продавчиня Галина.

Ціни на лимони відрізняються залежно від торгової точки: їх можна придбати за 120 або 150 гривень за кілограм. Також на окремих прилавках продають хурму. Її вартість становить близько 150 гривень за кілограм.

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Теги: продукти, ринок, ціна
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