Скільки коштує риба на Центральному ринку в Луцьку

Скільки коштує риба на Центральному ринку в Луцьку
На Центральному ринку Луцька продають рибу на різний смак: від хека й оселедця до скумбрії, салаки та лосося. На прилавках є заморожена, солона й копчена продукція, тож покупці можуть обрати варіант для різних страв.

Журналісти ВСН перевірили ціни та дізналися, яку рибу радять обирати продавці.

Серед доступних варіантів — хек, оселедець, скумбрія, салака та лосось. Ціни залежать від виду риби й конкретного товару. Хек без луски продають по 200 гривень за кілограм, а молочний — по 229 гривень.

«Мені треба продати той, що без луски, але я вам дурне порадити не можу. Краще беріть молочний: він не розвалюється при нарізанні, м'який. І зажарити, й стушити — під будь-яку страву гарний», — розповіла продавчиня Анна.

Серед інших пропозицій — великий очищений оселедець по 210 гривень за кілограм, салака по 100 гривень та скумбрія по 130 гривень. Хребти лосося продають по 130 гривень за кілограм.

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Теги: продукти, ринок, ціна
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