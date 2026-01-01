Скільки коштує риба на Центральному ринку в Луцьку





Журналісти



Серед доступних варіантів — хек, оселедець, скумбрія, салака та лосось. Ціни залежать від виду риби й конкретного товару. Хек без луски продають по 200 гривень за кілограм, а молочний — по 229 гривень.



«Мені треба продати той, що без луски, але я вам дурне порадити не можу. Краще беріть молочний: він не розвалюється при нарізанні, м'який. І зажарити, й стушити — під будь-яку страву гарний», — розповіла продавчиня Анна.



Серед інших пропозицій — великий очищений оселедець по 210 гривень за кілограм, салака по 100 гривень та скумбрія по 130 гривень. Хребти лосося продають по 130 гривень за кілограм.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Центральному ринку Луцька продають рибу на різний смак: від хека й оселедця до скумбрії, салаки та лосося. На прилавках є заморожена, солона й копчена продукція, тож покупці можуть обрати варіант для різних страв.Журналісти ВСН перевірили ціни та дізналися, яку рибу радять обирати продавці.Серед доступних варіантів — хек, оселедець, скумбрія, салака та лосось. Ціни залежать від виду риби й конкретного товару. Хек без луски продають по 200 гривень за кілограм, а молочний — по 229 гривень.«Мені треба продати той, що без луски, але я вам дурне порадити не можу. Краще беріть молочний: він не розвалюється при нарізанні, м'який. І зажарити, й стушити — під будь-яку страву гарний», — розповіла продавчиняСеред інших пропозицій — великий очищений оселедець по 210 гривень за кілограм, салака по 100 гривень та скумбрія по 130 гривень. Хребти лосося продають по 130 гривень за кілограм.

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