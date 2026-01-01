Магнітні бурі: прогноз на 1 листопада
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 1 листопада 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.
У неділю, 1 листопада, геомагнітна ситуація залишатиметься нестабільною. В окремі періоди можливі збурення, які відповідають рівню магнітної бурі G1. Водночас активність поступово знижуватиметься.
Такі коливання можуть викликати занепокоєння у людей, чутливих до погодних коливань, однак реакція на геомагнітні зміни є індивідуальною. Фахівці рекомендують дотримуватися звичного режиму сну й відпочинку, уникати перевтоми та стежити за самопочуттям.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.
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Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.
У неділю, 1 листопада, геомагнітна ситуація залишатиметься нестабільною. В окремі періоди можливі збурення, які відповідають рівню магнітної бурі G1. Водночас активність поступово знижуватиметься.
Такі коливання можуть викликати занепокоєння у людей, чутливих до погодних коливань, однак реакція на геомагнітні зміни є індивідуальною. Фахівці рекомендують дотримуватися звичного режиму сну й відпочинку, уникати перевтоми та стежити за самопочуттям.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.
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