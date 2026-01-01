Трамп виступив з новою заявою про завершення війни в Україні





Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє



Очільник Білого дому почав стверджувати, що раніше ніколи не говорив про швидке завершення російсько-української війни. Однак тепер, за його словами, він може це сказати.



"Ну, я думаю, що ми дуже близькі до укладення угоди з цього питання, і раніше я цього не говорив. Спочатку я цього не говорив. Як ви знаєте, між двома лідерами була величезна ненависть, але я думаю, що ми справді маємо дуже хороші шанси врегулювати і цей конфлікт", - заявив президент США.



Цього разу Трамп натякнув, що саме під час саміту G20 у грудні може бути досягнута важлива мирна угода.



Його заява пролунала на тлі чуток про те, що Росія та Україна можуть підписати угоду в межах цього політичного заходу, який відбудеться в резиденції Трампа в Доралі.



Очільник Білого дому також висловив сподівання, що мирна угода з Іраном може стати частиною тристороннього переговорного процесу.



"Так. Ми опрацьовуємо багато угод. Дуже багато угод", - наголосив Трамп.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війна Росії проти України наближається до завершення - незабаром буде підписано відповідну угоду.Про це заявив президент США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "The Benny Show".Очільник Білого дому почав стверджувати, що раніше ніколи не говорив про швидке завершення російсько-української війни. Однак тепер, за його словами, він може це сказати."Ну, я думаю, що ми дуже близькі до укладення угоди з цього питання, і раніше я цього не говорив. Спочатку я цього не говорив. Як ви знаєте, між двома лідерами була величезна ненависть, але я думаю, що ми справді маємо дуже хороші шанси врегулювати і цей конфлікт", - заявив президент США.Цього разу Трамп натякнув, що саме під час саміту G20 у грудні може бути досягнута важлива мирна угода.Його заява пролунала на тлі чуток про те, що Росія та Україна можуть підписати угоду в межах цього політичного заходу, який відбудеться в резиденції Трампа в Доралі.Очільник Білого дому також висловив сподівання, що мирна угода з Іраном може стати частиною тристороннього переговорного процесу."Так. Ми опрацьовуємо багато угод. Дуже багато угод", - наголосив Трамп.

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