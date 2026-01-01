Раптово зупинилося серце воїна з Волині Олексія Чудакова

Чудаков Олексій Андрійович, 7 червня 1984 року народження, житель села Гірники.



Про це



"Олексій Андрійович проходив військову службу у лавах Збройних Сил України. Під час перебування вдома помер.



Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким", - йдеться в повідомленні.



Вічна шана!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Помер воїн з Волині, 7 червня 1984 року народження, житель села Гірники.Про це повідомили у Ратнівській громаді."Олексій Андрійович проходив військову службу у лавах Збройних Сил України. Під час перебування вдома помер.Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким", - йдеться в повідомленні.Вічна шана!

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