Раптово зупинилося серце воїна з Волині Олексія Чудакова
Сьогодні, 09:38
Помер воїн з Волині Чудаков Олексій Андрійович, 7 червня 1984 року народження, житель села Гірники.
Про це повідомили у Ратнівській громаді.
"Олексій Андрійович проходив військову службу у лавах Збройних Сил України. Під час перебування вдома помер.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким", - йдеться в повідомленні.
Вічна шана!
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Про це повідомили у Ратнівській громаді.
"Олексій Андрійович проходив військову службу у лавах Збройних Сил України. Під час перебування вдома помер.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким", - йдеться в повідомленні.
Вічна шана!
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