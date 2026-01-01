Раптово зупинилося серце воїна з Волині Олексія Чудакова

Раптово зупинилося серце воїна з Волині Олексія Чудакова
Помер воїн з Волині Чудаков Олексій Андрійович, 7 червня 1984 року народження, житель села Гірники.

Про це повідомили у Ратнівській громаді.

"Олексій Андрійович проходив військову службу у лавах Збройних Сил України. Під час перебування вдома помер.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким", - йдеться в повідомленні.

Вічна шана!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Герой, Волинь, загиблий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Син луцького нардепа від «Слуги Народу» Валерія Стернійчука пропонував бронювання за 1000 доларів. ВІДЕО
«Зробили ще гірше, ніж було»: відома луцька блогерка поскаржилася на клініку Beauty Art Тетяни Зубанової
Керівника фонду «Сучасна Україна» Гавриша судять за переправлення чоловіків за кордон. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку зібрали понад 20 тонн каштанів, на які для військових закупили партію генераторів і два авто
Сьогодні, 10:13
Раптово зупинилося серце воїна з Волині Олексія Чудакова
Сьогодні, 09:38
Нічний обстріл Росії: що відомо
Сьогодні, 09:20
Де на Волині найдорожчі квартири: огляд ринку оренди в Луцьку, Ковелі, Володимирі та Нововолинську
Сьогодні, 08:20
«Чорна п'ятниця» в Україні: як не дати себе обдурити та купити товари задешево
Сьогодні, 07:15
Медіа
відео
1/8