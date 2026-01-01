У Луцьку зібрали понад 20 тонн каштанів, на які для військових закупили партію генераторів і два авто





Про це в коментарі Лариса Новосад.



За зібрану партію каштанів вдалося отримати 320 тисяч гривень. За ці кошти волонтери придбали на 10 підрозділів по одному безшумному інверторному генератору Honda потужністю 3.8 кВт, котрі закупляли для військових із Волині в попередні роки, а також два легкові автомобілі Seat та Skoda Fabia для луцьких бійців, які служать на Запорізькому та Сумському напрямках.



Хто долучився до збору каштанів у Луцьку та області: деталі ініціативи



Зі слів Лариси Новосад, вперше акція «Каштани на ЗСУ» стартувала в 2024 році від громадської організації «Батьків дітей з синдромом Дауна».



«Ми під час денного догляду з молоддю з синдромом Дауна зібрали каштани, і коли їх здали, отримали кошти та змогли закупити Starlink, то зрозуміли, що ця ідея має право на існування», — додала лучанка.



Цього року ініціатива вийшла за межі Луцької громади, адже її підтримали заклади освіти з Луцька, Нововолинська, Локачів, Городища, Рожища та Володимира. Рекордсменами зі збору стали Луцький ліцеї №21 та ліцей №23, а окремі дитсадки передавали до пів тонни каштанів. Активними учасниками акції були діти загиблих та безвісти зниклих військовослужбовців.



Акція відбулася в співпраці з міським департаментом освіти та обласним управлінням освіти. Лариса Новосад розповіла, що логістику та фасування зібраних у школах каштанів забезпечили волонтери-ветерани.



«В нас є Саша, ветеран-волонтер, який з протезом в оці, з протезом в нозі, на механічній коробці передач умудрявся возити ці каштани. Він був приємно здивований, що ми підключали його до цієї акції. Це дійсно категорія людей, які не хочуть бути тягарем, а хочуть бути корисними для суспільства», — сказала лучанка.



Зібрані каштани з Луцька передали фабриці в Рівному, яка займається виготовленням мазей від варикозу. З довезенням партії, говорить Лариса Новосад, допомогли польські партнери, які надавали для волонтерської місії вантажний фургон Renault Master.



З її слів, партнери в Польщі, зокрема Ольга з міста Ополе, допомогли з купівлею та пригоном в Україну автівок для бійців. Обидві машини приїхали не порожні, каже Лариса Новосад, а з гуманітарним вантажем: учні шкіл міста Ополе в Польщі сплели маскувальні сітки для 10 українських військових підрозділів.



Придбані генератори та автомобілі планують передати в листопаді. Разом із цим для військових планують зібрати теплі речі, їжу, ліки, малюнки та листи від дітей тощо.



«Ці генератори ми передамо нашим хлопцям військовим, які вже понад 2-3 роки служдать на гарячих напрямках на сході. Тобто не на військові частини, а безпосередньо людям, які виконують завдання на "нулі"», — зазначила Лариса Новосад.



Акція «Каштани на ЗСУ» триває. Зі слів Лариси Новосад, навчальні заклади та небайдужі лучани й волиняни можуть привозити каштани до партнерів ініціативи — кав'ярні «Старе Місто» на вулиці Драгоманова, 11 в місті Луцьку. Лариса Новосад додала: планують закрити й інші запити від військових, зокрема на автомобіль і детектор FPV-дронів «Чуйка» для Волинського прикордонного загону.



Довідково: Торік у Луцькій громаді зібрали понад 25 тонн каштанів, а за виручені з продажу кошти волонтерам вдалося придбати генератори, старлінки та запчастини для виготовлення дронів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку підбили перші підсумки акції «Каштани на ЗСУ», яку організовує благодійний фонд «Старе місто Луцьк» спільно з громадською організацією «Батьків дітей з синдромом Дауна». Станом на 4 листопада зібрали понад 20 тонн каштанів, які волонтери здали на переробку виробнику мазі.Про це в коментарі Суспільному розповіла організаторка акції «Каштани для ЗСУ»За зібрану партію каштанів вдалося отримати 320 тисяч гривень. За ці кошти волонтери придбали на 10 підрозділів по одному безшумному інверторному генератору Honda потужністю 3.8 кВт, котрі закупляли для військових із Волині в попередні роки, а також два легкові автомобілі Seat та Skoda Fabia для луцьких бійців, які служать на Запорізькому та Сумському напрямках.Зі слів Лариси Новосад, вперше акція «Каштани на ЗСУ» стартувала в 2024 році від громадської організації «Батьків дітей з синдромом Дауна».«Ми під час денного догляду з молоддю з синдромом Дауна зібрали каштани, і коли їх здали, отримали кошти та змогли закупити Starlink, то зрозуміли, що ця ідея має право на існування», — додала лучанка.Цього року ініціатива вийшла за межі Луцької громади, адже її підтримали заклади освіти з Луцька, Нововолинська, Локачів, Городища, Рожища та Володимира. Рекордсменами зі збору стали Луцький ліцеї №21 та ліцей №23, а окремі дитсадки передавали до пів тонни каштанів. Активними учасниками акції були діти загиблих та безвісти зниклих військовослужбовців.Акція відбулася в співпраці з міським департаментом освіти та обласним управлінням освіти. Лариса Новосад розповіла, що логістику та фасування зібраних у школах каштанів забезпечили волонтери-ветерани.«В нас є Саша, ветеран-волонтер, який з протезом в оці, з протезом в нозі, на механічній коробці передач умудрявся возити ці каштани. Він був приємно здивований, що ми підключали його до цієї акції. Це дійсно категорія людей, які не хочуть бути тягарем, а хочуть бути корисними для суспільства», — сказала лучанка.Зібрані каштани з Луцька передали фабриці в Рівному, яка займається виготовленням мазей від варикозу. З довезенням партії, говорить Лариса Новосад, допомогли польські партнери, які надавали для волонтерської місії вантажний фургон Renault Master.З її слів, партнери в Польщі, зокремаз міста Ополе, допомогли з купівлею та пригоном в Україну автівок для бійців. Обидві машини приїхали не порожні, каже Лариса Новосад, а з гуманітарним вантажем: учні шкіл міста Ополе в Польщі сплели маскувальні сітки для 10 українських військових підрозділів.Придбані генератори та автомобілі планують передати в листопаді. Разом із цим для військових планують зібрати теплі речі, їжу, ліки, малюнки та листи від дітей тощо.«Ці генератори ми передамо нашим хлопцям військовим, які вже понад 2-3 роки служдать на гарячих напрямках на сході. Тобто не на військові частини, а безпосередньо людям, які виконують завдання на "нулі"», — зазначила Лариса Новосад.Акція «Каштани на ЗСУ» триває. Зі слів Лариси Новосад, навчальні заклади та небайдужі лучани й волиняни можуть привозити каштани до партнерів ініціативи — кав'ярні «Старе Місто» на вулиці Драгоманова, 11 в місті Луцьку. Лариса Новосад додала: планують закрити й інші запити від військових, зокрема на автомобіль і детектор FPV-дронів «Чуйка» для Волинського прикордонного загону.Торік у Луцькій громаді зібрали понад 25 тонн каштанів, а за виручені з продажу кошти волонтерам вдалося придбати генератори, старлінки та запчастини для виготовлення дронів.

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