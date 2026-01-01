У громаді на Волині облаштували майданчик для вивезення уламків після російських атак

У Ковельській громаді облаштували спеціальний майданчик для тимчасового зберігання відходів, які утворилися внаслідок руйнувань після атак РФ.Тимчасову локацію розмістили в урочищі Люблинець на території майбутнього полігону побутових відходів, розповів у коментарі Суспільному 4 листопада директор комунального підприємства «Добробут» Ковельської міськрадиЗ його слів, це дозволить оперативно ліквідовувати наслідки російських атак та мінімізує ризики для довкілля й здоров'я мешканців.На спеціальний манданчик можна привозити уламки пошкоджених будівель, побутові речі, транспорт та інше майно. Керівник КП «Добробут» каже: для мешканців та підприємців Ковельської громади вивезення побутового та будівельного сміття з пошкоджених локацій внаслідок атак РФ безплатне.«Люди або підприємства мають вивозити самі. Але перед заїздом на полігон вони обов'язково мають звернутися до сторожа і попередити, що вони вивозять відходи від руйнувань внаслідок російської атаки», — каже Ігор Михалевич.З його слів, це потрібно, аби безпечно розвантажити та розмістити матеріали. Також комунальне підприємство веде спеціальний журнал обліку привезених відходів.«Цей облік запровадили з минулого року, коли Ковель зазнавав дронових атак РФ. Майданчик працював тоді в іншому місці, де було зібрано і вивезено майже 70 тонн відходів», — говорить директор КП «Добробут».Нині на території полігону в урочищі Люблинець налічується понад 100 тонн відходів. Площі на спеціальному майданчику вистачає для складування уламків внаслідок руйнувань, її розмірів посадовець не назвав.Підприємці та місцеві мешканці, які постраждали від обстрілів, консультації щодо вивезення сміття можуть отримати на гарячій лінії міського голови 0800219019 або у КП «Добробут» (03352) 5-93-63.Що відомо про атаки РФ у Ковелі у вересні та жовтні 2026 року12 вересня російські дрони атакували на залізничну інфраструктуру в Ковельській громаді, травмувалися п'ятеро людей. 16 вересня російський дрон атакував електровоз у місті Ковель. 23 вересня у місті Ковелі російський реактивний безпілотник атакував об'єкт інфраструктури, пошкоджене приватне майно.16 жовтня російські війська вчергове атакували Ковель — згоріли 15 вантажівок із напівпричепами, двоє травмованих. Також під ударом опинився місцевий митний термінал, там без постраждалих. 19 жовтня внаслідок ранкових обстрілів є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури у громаді.Ввечері 19 жовтня російські безпілотники повторно атакували Ковель на Волині. В місті сталася пожежа на території будівельного гіпермаркету «Епіцентр». Ввечері 20 жовтня чергових ударів зазнали приватне підприємство та об'єкт критичної інфраструктури у Ковельській громаді. 22 жовтня російські БпЛА атакували об'єкти енергетичної інфраструктури у Ковельському районі.Зранку 30 жовтня через реактивний БпЛА було пошкоджено Ковельський промислово-економічний фаховий коледж і приватні обійстя, є травмований.