«У Разумовського це вийде краще»: Шкльода пояснила, чому залишила посаду секретаря Луцькради. ВІДЕО

Катерина Шкльода розповіла, чому після трохи більше ніж 100 днів роботи вирішила залишити посаду. За її словами, керувати містом в умовах війни виявилося надзвичайно складно, а її наступник Андрій Разумовський, на її переконання, впорається з цими обов'язками краще.



Про це Катерина Шкльода розповіла в ефірі програми «Генерація успішних людей» Віталія Ткачука.



За словами колишньої посадовиці, робота секретаря міської ради, який одночасно виконує обов'язки міського голови, потребує не лише швидкого опанування великого обсягу інформації та управління комунальними структурами, а й постійної готовності реагувати на кризові ситуації.



«Мені було насправді надзвичайно тяжко це робити. Але якби не було людини, яка була б згодна мене замінити у цьому процесі, я б і продовжувала цю роботу», — зазначила Шкльода.



Вона наголосила, що була готова працювати й надалі, зокрема забезпечувати підготовку громади до опалювального сезону та можливих надзвичайних ситуацій. Водночас переконана, що Андрій Разумовський краще впорається з цими викликами.



«Я щиро переконана, що в Андрія Руслановича це вийде краще. І те, що я зробила, — я діяла зі свого власного переконання, з думкою про місто», — пояснила вона.



Нагадаємо, 9 липня 2026 року депутати Луцької міської ради підтримали дострокове





Чому Разумовський не очолив міськраду одразу

Під час розмови ведучий Віталій Ткачук поцікавився, чому фракція не запропонувала кандидатуру Андрія Разумовського відразу після відставки Ігоря Поліщука, аби уникнути чергової зміни керівництва міста.



Шкльода пояснила, що про намір Поліщука залишити посаду стало відомо лише за тиждень до відповідної сесії міської ради. Тому часу на ухвалення кадрових рішень було небагато.



Крім того, за її словами, Андрію Разумовському як підприємцю необхідно було врегулювати питання, пов'язані з бізнесом, адже посада секретаря міської ради передбачає законодавчі обмеження щодо підприємницької діяльності.



«Для того, аби впорядкувати ці всі справи, треба велику кількість часу. І за тиждень це не робиться. І власне тому я погодилася, тому що на той момент усвідомлювала важливість цього рішення», — розповіла екссекретарка.



Вона додала, що сприймала своє призначення як необхідний крок у кризовій ситуації та не знала наперед, скільки часу доведеться працювати на посаді.



«Це був мій вибір»

Катерина Шкльода також заперечила припущення, що її відставка могла бути пов'язана з тим, що їй не дали достатньо часу проявити себе на посаді.



«Це був мій вибір. Ще раз повторюсь, це був мій вибір», — наголосила вона.



За словами Шкльоди, вона ніколи не мала амбіцій очолити місто, а своє призначення розглядала передусім як елемент кризового управління.



Вона пояснила, що в березні виникла ситуація, яка потребувала швидких рішень. Коли ж гострий етап кризи минув, на перший план вийшла планова управлінська робота.



«У мене ніколи не було амбіцій бути міським головою. Я навіть у думках собі не уявляла, що така ситуація може бути», — зізналася колишня посадовиця.



Шкльода також неодноразово подякувала Андрію Разумовському за готовність очолити міську раду.



Водночас вона наголосила, що стабільність роботи міста залежить не лише від людини, яка очолює міську раду, а й від керівників комунальних підприємств, виконавчих органів та інших структур, які щодня забезпечують життєдіяльність громади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колишня секретарка Луцької міської радирозповіла, чому після трохи більше ніж 100 днів роботи вирішила залишити посаду. За її словами, керувати містом в умовах війни виявилося надзвичайно складно, а її наступник, на її переконання, впорається з цими обов'язками краще.Про це Катерина Шкльода розповіла в ефірі програми «Генерація успішних людей»За словами колишньої посадовиці, робота секретаря міської ради, який одночасно виконує обов'язки міського голови, потребує не лише швидкого опанування великого обсягу інформації та управління комунальними структурами, а й постійної готовності реагувати на кризові ситуації.«Мені було насправді надзвичайно тяжко це робити. Але якби не було людини, яка була б згодна мене замінити у цьому процесі, я б і продовжувала цю роботу», — зазначила Шкльода.Вона наголосила, що була готова працювати й надалі, зокрема забезпечувати підготовку громади до опалювального сезону та можливих надзвичайних ситуацій. Водночас переконана, що Андрій Разумовський краще впорається з цими викликами.«Я щиро переконана, що в Андрія Руслановича це вийде краще. І те, що я зробила, — я діяла зі свого власного переконання, з думкою про місто», — пояснила вона.Нагадаємо, 9 липня 2026 року депутати Луцької міської ради підтримали дострокове припинення повноважень секретаря Луцької міської ради Катерини Шкльоди Під час розмови ведучий Віталій Ткачук поцікавився, чому фракція не запропонувала кандидатуру Андрія Разумовського відразу, аби уникнути чергової зміни керівництва міста.Шкльода пояснила, що про намір Поліщука залишити посаду стало відомо лише за тиждень до відповідної сесії міської ради. Тому часу на ухвалення кадрових рішень було небагато.Крім того, за її словами, Андрію Разумовському як підприємцю необхідно було врегулювати питання, пов'язані з бізнесом, адже посада секретаря міської ради передбачає законодавчі обмеження щодо підприємницької діяльності.«Для того, аби впорядкувати ці всі справи, треба велику кількість часу. І за тиждень це не робиться. І власне тому я погодилася, тому що на той момент усвідомлювала важливість цього рішення», — розповіла екссекретарка.Вона додала, що сприймала своє призначення як необхідний крок у кризовій ситуації та не знала наперед, скільки часу доведеться працювати на посаді.Катерина Шкльода також заперечила припущення, що її відставка могла бути пов'язана з тим, що їй не дали достатньо часу проявити себе на посаді.«Це був мій вибір. Ще раз повторюсь, це був мій вибір», — наголосила вона.За словами Шкльоди, вона ніколи не мала амбіцій очолити місто, а своє призначення розглядала передусім як елемент кризового управління.Вона пояснила, що в березні виникла ситуація, яка потребувала швидких рішень. Коли ж гострий етап кризи минув, на перший план вийшла планова управлінська робота.«У мене ніколи не було амбіцій бути міським головою. Я навіть у думках собі не уявляла, що така ситуація може бути», — зізналася колишня посадовиця.Шкльода також неодноразово подякувала Андрію Разумовському за готовність очолити міську раду.Водночас вона наголосила, що стабільність роботи міста залежить не лише від людини, яка очолює міську раду, а й від керівників комунальних підприємств, виконавчих органів та інших структур, які щодня забезпечують життєдіяльність громади.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію