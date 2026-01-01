У Тернополі чоловік захопив заручницю у магазині, пролунали постріли, - поліція

У Тернополі чоловік захопив заручницю у магазині, пролунали постріли, - поліція
У Тернополі поліція проводить спецоперацію задля затримання озброєного чоловіка.

Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

Сьогодні, 5 листопада, близько 11:00 до поліції надійшло повідомлення про інцидент у торговельному закладі. Невідомий чоловік зачинив керуючу магазину у службовому кабінеті. Згодом із приміщення пролунали два постріли. 

На місці працюють поліцейські та всі необхідні профільні служби. Правоохоронці вживають невідкладних заходів для затримання чоловіка та забезпечення безпеки громадян. Просимо громадян не наближатися до місця події та виконувати вимоги поліцейських.


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Теги: Тернопіль, заручниця, постріли
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