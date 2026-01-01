Зіткнулися тролейбус та авто: у Луцьку рятувальники деблокували водія легковика

Увечері 4 листопада рятувальники працювали на місцях двох дорожньо-транспортних пригод, що трапилися у Луцьку і Володимирі.Про це повідомили у ДСНС Волині.У Луцьку на проспекті Волі. Водій легковика опинився заблокованим у салоні. За допомогою спеціального обладнання рятувальники деблокували чоловіка через задні двері автомобіля та передали його медикам. Також від'єднали акумуляторну батарею, щоб запобігти можливому загорянню.У Володимирі рятувальники прибули на місце автопригоди й також від'єднали акумуляторну батарею автомобіля, що зазнав пошкоджень.Обставини дорожньо-транспортних пригод з'ясовують відповідні служби.