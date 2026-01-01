Зіткнулися тролейбус та авто: у Луцьку рятувальники деблокували водія легковика

Зіткнулися тролейбус та авто: у Луцьку рятувальники деблокували водія легковика
Увечері 4 листопада рятувальники працювали на місцях двох дорожньо-транспортних пригод, що трапилися у Луцьку і Володимирі.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

У Луцьку на проспекті Волі зіткнулися тролейбус і легковий автомобіль. Водій легковика опинився заблокованим у салоні. За допомогою спеціального обладнання рятувальники деблокували чоловіка через задні двері автомобіля та передали його медикам. Також від'єднали акумуляторну батарею, щоб запобігти можливому загорянню.
Зіткнулися тролейбус та авто: у Луцьку рятувальники деблокували водія легковика
Зіткнулися тролейбус та авто: у Луцьку рятувальники деблокували водія легковика

У Володимирі рятувальники прибули на місце автопригоди й також від'єднали акумуляторну батарею автомобіля, що зазнав пошкоджень.
Обставини дорожньо-транспортних пригод з'ясовують відповідні служби.

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Теги: Волинь, ДТП
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