Зіткнулися тролейбус та авто: у Луцьку рятувальники деблокували водія легковика
Сьогодні, 12:11
Увечері 4 листопада рятувальники працювали на місцях двох дорожньо-транспортних пригод, що трапилися у Луцьку і Володимирі.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
У Луцьку на проспекті Волі зіткнулися тролейбус і легковий автомобіль. Водій легковика опинився заблокованим у салоні. За допомогою спеціального обладнання рятувальники деблокували чоловіка через задні двері автомобіля та передали його медикам. Також від'єднали акумуляторну батарею, щоб запобігти можливому загорянню.
У Володимирі рятувальники прибули на місце автопригоди й також від'єднали акумуляторну батарею автомобіля, що зазнав пошкоджень.
Обставини дорожньо-транспортних пригод з'ясовують відповідні служби.
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Про це повідомили у ДСНС Волині.
У Луцьку на проспекті Волі зіткнулися тролейбус і легковий автомобіль. Водій легковика опинився заблокованим у салоні. За допомогою спеціального обладнання рятувальники деблокували чоловіка через задні двері автомобіля та передали його медикам. Також від'єднали акумуляторну батарею, щоб запобігти можливому загорянню.
У Володимирі рятувальники прибули на місце автопригоди й також від'єднали акумуляторну батарею автомобіля, що зазнав пошкоджень.
Обставини дорожньо-транспортних пригод з'ясовують відповідні служби.
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