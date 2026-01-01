Зʼїхала у кювет та перекинулася: на Волині загинула 33-річна водійка





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Аварія сталася 4 листопада, близько 16 години, між населеними пунктами Ветли та Невір Камінь-Каширського району.



33-річна місцева жителька, керуючи автомобілем Volkswagen, не вибрала безпечної швидкості руху, не врахувала дорожнього покриття, зʼїхала у кювет та перекинулася. Жінка від отриманих травм загинула на місці події.



За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування слідчі зʼясують усі обставини аварії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок ДТП у Камінь-Каширському районі загинула 33-річна жінка.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Аварія сталася 4 листопада, близько 16 години, між населеними пунктами Ветли та Невір Камінь-Каширського району.33-річна місцева жителька, керуючи автомобілем Volkswagen, не вибрала безпечної швидкості руху, не врахувала дорожнього покриття, зʼїхала у кювет та перекинулася. Жінка від отриманих травм загинула на місці події.За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування слідчі зʼясують усі обставини аварії.

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