Зʼїхала у кювет та перекинулася: на Волині загинула 33-річна водійка

Зʼїхала у кювет та перекинулася: на Волині загинула 33-річна водійка
Внаслідок ДТП у Камінь-Каширському районі загинула 33-річна жінка.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Аварія сталася 4 листопада, близько 16 години, між населеними пунктами Ветли та Невір Камінь-Каширського району. 

33-річна місцева жителька, керуючи автомобілем Volkswagen, не вибрала безпечної швидкості руху, не врахувала дорожнього покриття, зʼїхала у кювет та перекинулася. Жінка від отриманих травм загинула на місці події. 

За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування слідчі зʼясують усі обставини аварії.


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Теги: Волинь, ДТП
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