На Волині зіткнулися авто та скутер: постраждала жінка

На Волині зіткнулися авто та скутер: постраждала жінка
На Волині слідчі зʼясовують обставини ДТП, в якій травмувалася скутеристка.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, близько 16:20, на вулиці Шахтарській. 

Встановлено, що водій  Mercedes-Benz,  1997 року народження, зіткнувся зі скутером Honda-DIO. Внаслідок автопригоди - водійка скутера, 1969 року народження, травмувалася. Її госпіталізували. 

За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство, під час якого будуть встановлені усі обставини події.
На Волині зіткнулися авто та скутер: постраждала жінка



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Теги: Волинь, ДТП
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