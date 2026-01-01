На Волині рятувальники допомогли однорічній дівчинці, палець якої застряг у металевій деталі





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Коли самостійно зняти її не вдалося, мама звернулася по допомогу до медиків. Вони доправили дитину до пожежно-рятувального підрозділу.



За допомогою спеціальних ножиць рятувальники обережно розрізали метал і звільнили пальчик дитини.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селищі Ратне рятувальники допомогли однорічній дівчинці, палець якої застряг у металевій деталі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Коли самостійно зняти її не вдалося, мама звернулася по допомогу до медиків. Вони доправили дитину до пожежно-рятувального підрозділу.За допомогою спеціальних ножиць рятувальники обережно розрізали метал і звільнили пальчик дитини.

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