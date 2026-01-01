На Волині рятувальники допомогли однорічній дівчинці, палець якої застряг у металевій деталі

На Волині рятувальники допомогли однорічній дівчинці, палець якої застряг у металевій деталі
У селищі Ратне рятувальники допомогли однорічній дівчинці, палець якої застряг у металевій деталі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Коли самостійно зняти її не вдалося, мама звернулася по допомогу до медиків. Вони доправили дитину до пожежно-рятувального підрозділу.

За допомогою спеціальних ножиць рятувальники обережно розрізали метал і звільнили пальчик дитини.
На Волині рятувальники допомогли однорічній дівчинці, палець якої застряг у металевій деталі

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Теги: Волинь, дитина, рятувальники
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