На Волині рятувальники допомогли однорічній дівчинці, палець якої застряг у металевій деталі
Сьогодні, 13:58
У селищі Ратне рятувальники допомогли однорічній дівчинці, палець якої застряг у металевій деталі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Коли самостійно зняти її не вдалося, мама звернулася по допомогу до медиків. Вони доправили дитину до пожежно-рятувального підрозділу.
За допомогою спеціальних ножиць рятувальники обережно розрізали метал і звільнили пальчик дитини.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Коли самостійно зняти її не вдалося, мама звернулася по допомогу до медиків. Вони доправили дитину до пожежно-рятувального підрозділу.
За допомогою спеціальних ножиць рятувальники обережно розрізали метал і звільнили пальчик дитини.
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