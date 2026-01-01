Скільки коштують земельні паї на Волині у 2026 році: ціни за гектар в області та Україні

Чи можна продати земельний пай в Україні у 2026 році під час війни

За скільки можна продати земельний пай у 2026 році

Скільки коштує продати земельний пай у 2026 році

Івано-Франківська — 145 275 грн;

Львівська — 133 783 грн;

Тернопільська — 117 243 грн;

Вінницька — 102 551 грн;

Полтавська — 100 052 грн.

Скільки коштують земельні паї на Волині у 2026 році: ціна за гектар

В Україні навіть під час воєнного стану дозволено продавати земельні паї, що перебувають у приватній власності. Вартість сільськогосподарської землі суттєво відрізняється залежно від регіону, розташування та характеристик ділянки. Скільки сьогодні коштує гектар землі в Україні та, зокрема, на Волині — розповідаємо у матеріалі.Воєнний стан не скасовує права власника розпоряджатися приватною земельною ділянкою сільськогосподарського призначення. Тому власник може продати свій пай, якщо дотримається вимог законодавства.Ринок землі в Україні запрацював 1 липня 2021 року. Після майже 20 років мораторію власники отримали можливість продавати сільськогосподарські ділянки.На першому етапі купувати таку землю могли лише фізичні особи — громадяни України. З 1 січня 2024 року право придбання отримали також українські юридичні особи.Згідно зі статтею 130 Земельного кодексу України, громадяни можуть володіти не більш ніж 10 тис. га сільськогосподарських земель. Таке саме обмеження діє для юридичних осіб з урахуванням земельних ділянок, які належать їхнім учасникам.Отже, власник паю може продати його й під час війни. Але покупець повинен відповідати вимогам закону, а договір купівлі-продажу потрібно оформити в нотаріуса.Вартість земельного паю залежить від його площі, розташування, якості ґрунту та попиту на землю в конкретному регіоні.За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, середня ціна одного гектара сільськогосподарської землі у 2026 році становить 70 199 грн, або $1 590.Це середня вартість за укладеними угодами. Фактична ціна залежить від характеристик конкретної ділянки та домовленості між продавцем і покупцем.За статистикою Міністерства аграрної політики,Якщо людина володіє ділянкою площею 3 га, то за середньою ціною її орієнтовна вартість становитиме 210 597 грн.Проте це лише приблизний розрахунок. Реальна сума продажу відрізняється залежно від розташування ділянки, її характеристик та умов угоди.На Волині продовжує дорожчати сільськогосподарська земля. У 2026 році. Водночас ціна земельного паю залежить від його розташування, площі, якості ґрунтів та попиту серед покупців.За даними аналітичного ресурсу «Енерджи Лайн Інвест», який опрацьовує відкриті дані Державного земельного кадастру, у вересні 2026 року середньозважена ціна гектара сільськогосподарської землі на Волині становила 70 966 гривень.За період із жовтня 2025 року до вересня 2026 року середня вартість гектара становила 64 884 гривні, а медіанна ціна — 44 тисячі гривень.Зокрема, для земель товарного сільськогосподарського виробництва, до яких належать земельні паї, середня ціна за цей період становила 69 795 гривень за гектар.