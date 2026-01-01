Де на Волині найдорожчі квартири: огляд ринку оренди в Луцьку, Ковелі, Володимирі та Нововолинську





Журналісти



Луцьк: ціни зросли вдвічі



Луцьк залишається найдорожчим містом на Волині з оренди житла. Річ у високому попиті та обмеженій пропозиції. Це й очевидно, адже сюди приїздять як до відносно безпечного міста, а дехто орендує житло, аби провести тут лише зиму. Інша причина – щорічно збільшується кількість студентів, які хочуть жити не в гуртожитку, а у квартирі.



Щодо луцького ринку нерухомості «Буг» спілкувався із рієлторкою Наталією Дацюк. Жінка каже, що ціна залежить від того, чи йдеться про вторинний ринок, чи про новобудову. Якщо раніше ціна мало залежала від площі квартири, а більше від її стану, то зараз це змінилося. Більша площа – більша орендна плата.



Однокімнатну квартиру на вторинному ринку можна орендувати за 8-12 тисяч гривень, у новобудові – за 15-22 тисячі.



Двокімнатні квартири на вторинному ринку коштують приблизно 12-16 тисяч гривень, у новобудовах – 20-30 тисяч. За трикімнатну квартиру доведеться заплатити орієнтовно 14-18 тисяч гривень, а в новобудові ціна може становити від 22-25 тисяч гривень і вище.



Рієлторка розповідає, що за останній рік оренда житла суттєво подорожчала. За її оцінкою, в окремих сегментах ціни могли зрости приблизно вдвічі.



«Власники самі піднімають ціни. Вони бачать попит і відповідно переглядають вартість оренди», – пояснює рієлторка Наталія Дацюк.



На ціну найбільше впливає розташування квартири. Також важливі поверх, стан житла та тип опалення.



Найбільшим попитом користуються квартири у центральній частині міста та 55-му мікрорайоні. Бюджетні однокімнатні квартири за 8-10 тисяч гривень можуть знайти орендарів уже в день появи оголошення.



Ковель: найбільший попит на квартири у новобудовах



Ковель – друге за величиною місто на Волині та друге згори за рівнем цін на житло. У Ковелі, за словами рієлторки Інни Тимофєєвої, оренда однокімнатної квартири коштує від 4 до 16 тисяч гривень, двокімнатної – від 6 до 20 тисяч, трикімнатної – від 8 до 20 тисяч гривень.



Рієлторка зазначає, що за останній рік суттєвого підвищення цін у місті не було.



Найбільш затребуваними вона називає однокімнатні квартири в новобудовах. Серед популярних районів – вулиця Володимирська та мікрорайон Сільмаш. Там є чимало сучасних будинків із облаштованими подвір’ями та інфраструктурою.



За словами Інни Тимофєєвої, у Ковелі житло орендують переважно місцеві мешканці та сім’ї, також є запити від внутрішньо переміщених людей. Студентів серед орендарів небагато.



Знайти квартиру можна досить швидко, якщо не обмежувати пошук лише центральною частиною міста. Але рієлторка зізнається, що багато власників квартир ставлять свої вимоги і підшукати орендаря під них нелегке завдання.



«Є клієнти, які принципово обирають тих чи тих людей. Наприклад, в однієї моєї клієнтки принципова позиція: вона здає житло лише одному чоловікові, а сім’ї з дітьми чи людей із домашніми тваринами навіть не розглядає», – каже Інна Тимофєєва.



Нововолинськ: ціни зросли через високий попит



За інформацією однієї з агенцій нерухомості Нововолинська, оренда однокімнатної квартири у місті коштує від 3-ох до 6-ти тисяч гривень, двокімнатної – від 4-ох до 10-ти тисяч, трикімнатної – від 6-ти до 12-ти тисяч гривень.



«Ринок оренди дуже хаотичний і неконтрольований, і ціни формуються без участі рієлторів та без урахування платоспроможності орендарів», – зазначають фахівці.



Як повідомляють в агенції нерухомості, запити щодо пошуку житла надходять щодня. Визначити скільки часу займе підбір помешкання складно, адже все залежить від вимог орендаря та терміновості заселення.



Найдешевша оренда у Володимирі



В одній із агенцій нерухості у Володмирі зазначають, що за останній рік суттєвого підвищення цін у місті не відбулося. Однокімнатну квартиру у Володимирі можна орендувати в середньому за 5 тисяч гривень і більше, двокімнатну – за 7-9 тисяч гривень, а ціни на трикімнатні помешкання стартують від 8 тисяч.



«Нічого не змінилося, не було підняття цін. Найдорожчими залишаються квартири з якісним ремонтом у хороших районах», – зазначив рієлтор.



Попит на оренду у Володимирі фахівці називають звичайним. Певне пожвавлення є на початку навчального року, коли житло шукають студенти. Водночас знайти квартиру за помірною ціною, за словами спеціалістів, не надто складно.



Чи зростатимуть ціни до кінця року?



Рієлтори по-різному оцінюють подальшу ситуацію на ринку оренди. У Луцьку та Володимирі співрозмовники не очікують суттєвого подорожчання житла до кінця року. У Ковелі Інна Тимофєєва також не радить власникам завищувати вартість оренди та прив’язувати її до іноземної валюти.



На її думку, краще зафіксувати ціну у гривнях і зберегти надійного орендаря на тривалий час, ніж залишити квартиру порожньою через надмірні фінансові очікування.



«Хороших орендарів треба берегти. Краще мати людину, яка роками живе у квартирі та вчасно платить, ніж залишати житло порожнім через завищену ціну», – вважає рієлторка Інна Тимофєєва.



У Нововолинську агенція нерухомості окремого прогнозу щодо подальшої зміни цін не надала, однак наголошує на високому попиті, який уже вплинув на вартість житла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Орендувати житло у Луцьку чи Нововолинську стало в рази дорожче, а от у Володимирі, Ковелі ціни залишаються на рівні минулого року, хоча знайти достойний варіант – це ще той квест.Журналісти БУГу поспілкувалися з представниками агенцій нерухомості у чотирьох містах Волині і розказали, що пропонують орендодавці та за скільки.Луцьк залишається найдорожчим містом на Волині з оренди житла. Річ у високому попиті та обмеженій пропозиції. Це й очевидно, адже сюди приїздять як до відносно безпечного міста, а дехто орендує житло, аби провести тут лише зиму. Інша причина – щорічно збільшується кількість студентів, які хочуть жити не в гуртожитку, а у квартирі.Щодо луцького ринку нерухомості «Буг» спілкувався із рієлторкою. Жінка каже, що ціна залежить від того, чи йдеться про вторинний ринок, чи про новобудову. Якщо раніше ціна мало залежала від площі квартири, а більше від її стану, то зараз це змінилося. Більша площа – більша орендна плата.Однокімнатну квартиру на вторинному ринку можна орендувати за 8-12 тисяч гривень, у новобудові – за 15-22 тисячі.Двокімнатні квартири на вторинному ринку коштують приблизно 12-16 тисяч гривень, у новобудовах – 20-30 тисяч. За трикімнатну квартиру доведеться заплатити орієнтовно 14-18 тисяч гривень, а в новобудові ціна може становити від 22-25 тисяч гривень і вище.Рієлторка розповідає, що за останній рік оренда житла суттєво подорожчала. За її оцінкою, в окремих сегментах ціни могли зрости приблизно вдвічі.«Власники самі піднімають ціни. Вони бачать попит і відповідно переглядають вартість оренди», – пояснює рієлторка Наталія Дацюк.На ціну найбільше впливає розташування квартири. Також важливі поверх, стан житла та тип опалення.Найбільшим попитом користуються квартири у центральній частині міста та 55-му мікрорайоні. Бюджетні однокімнатні квартири за 8-10 тисяч гривень можуть знайти орендарів уже в день появи оголошення.Ковель – друге за величиною місто на Волині та друге згори за рівнем цін на житло. У Ковелі, за словами рієлторки, оренда однокімнатної квартири коштує від 4 до 16 тисяч гривень, двокімнатної – від 6 до 20 тисяч, трикімнатної – від 8 до 20 тисяч гривень.Рієлторка зазначає, що за останній рік суттєвого підвищення цін у місті не було.Найбільш затребуваними вона називає однокімнатні квартири в новобудовах. Серед популярних районів – вулиця Володимирська та мікрорайон Сільмаш. Там є чимало сучасних будинків із облаштованими подвір’ями та інфраструктурою.За словами Інни Тимофєєвої, у Ковелі житло орендують переважно місцеві мешканці та сім’ї, також є запити від внутрішньо переміщених людей. Студентів серед орендарів небагато.Знайти квартиру можна досить швидко, якщо не обмежувати пошук лише центральною частиною міста. Але рієлторка зізнається, що багато власників квартир ставлять свої вимоги і підшукати орендаря під них нелегке завдання.«Є клієнти, які принципово обирають тих чи тих людей. Наприклад, в однієї моєї клієнтки принципова позиція: вона здає житло лише одному чоловікові, а сім’ї з дітьми чи людей із домашніми тваринами навіть не розглядає», – каже Інна Тимофєєва.За інформацією однієї з агенцій нерухомості Нововолинська, оренда однокімнатної квартири у місті коштує від 3-ох до 6-ти тисяч гривень, двокімнатної – від 4-ох до 10-ти тисяч, трикімнатної – від 6-ти до 12-ти тисяч гривень.«Ринок оренди дуже хаотичний і неконтрольований, і ціни формуються без участі рієлторів та без урахування платоспроможності орендарів», – зазначають фахівці.Як повідомляють в агенції нерухомості, запити щодо пошуку житла надходять щодня. Визначити скільки часу займе підбір помешкання складно, адже все залежить від вимог орендаря та терміновості заселення.В одній із агенцій нерухості у Володмирі зазначають, що за останній рік суттєвого підвищення цін у місті не відбулося. Однокімнатну квартиру у Володимирі можна орендувати в середньому за 5 тисяч гривень і більше, двокімнатну – за 7-9 тисяч гривень, а ціни на трикімнатні помешкання стартують від 8 тисяч.«Нічого не змінилося, не було підняття цін. Найдорожчими залишаються квартири з якісним ремонтом у хороших районах», – зазначив рієлтор.Попит на оренду у Володимирі фахівці називають звичайним. Певне пожвавлення є на початку навчального року, коли житло шукають студенти. Водночас знайти квартиру за помірною ціною, за словами спеціалістів, не надто складно.Рієлтори по-різному оцінюють подальшу ситуацію на ринку оренди. У Луцьку та Володимирі співрозмовники не очікують суттєвого подорожчання житла до кінця року. У Ковелі Інна Тимофєєва також не радить власникам завищувати вартість оренди та прив’язувати її до іноземної валюти.На її думку, краще зафіксувати ціну у гривнях і зберегти надійного орендаря на тривалий час, ніж залишити квартиру порожньою через надмірні фінансові очікування.«Хороших орендарів треба берегти. Краще мати людину, яка роками живе у квартирі та вчасно платить, ніж залишати житло порожнім через завищену ціну», – вважає рієлторка Інна Тимофєєва.У Нововолинську агенція нерухомості окремого прогнозу щодо подальшої зміни цін не надала, однак наголошує на високому попиті, який уже вплинув на вартість житла.

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