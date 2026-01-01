Курс валют на 5 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк встановив офіційний курс валют на четвер, 5 листопада. Долар втратив 13 коп. Водночас євро злетів аж на 19 коп., а польський злотий додав 9 коп.
Про це стало відомо з даних на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 45,53 (-13 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,24 (+19 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,64 (+9 коп.)
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Про це стало відомо з даних на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 45,53 (-13 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,24 (+19 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,64 (+9 коп.)
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