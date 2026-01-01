Курс валют на 5 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий





Про це стало відомо з даних на сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 45,53 (-13 коп.)



Курс євро

1 євро — 51,24 (+19 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,64 (+9 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк встановив офіційний курс валют на четвер, 5 листопада. Долар втратив 13 коп. Водночас євро злетів аж на 19 коп., а польський злотий додав 9 коп.Про це стало відомо з даних на сайті НБУ.Курс долара1 долар США — 45,53 (-13 коп.)Курс євро1 євро — 51,24 (+19 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 11,64 (+9 коп.)

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