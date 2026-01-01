Чи очікувати магнітні бурі 5 листопада: прогноз
Сьогодні, 01:30
У четвер, 5 листопада 2026 року, магнітних бур на Землі не очікується.
За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 3,7 (зелений рівень).
За даними Meteoprog, у четвер геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність – дуже низькою.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – зазначають у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 3,7 (зелений рівень).
За даними Meteoprog, у четвер геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність – дуже низькою.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – зазначають у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Чи очікувати магнітні бурі 5 листопада: прогноз
Сьогодні, 01:30
5 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Графіки відключень світла будуть діяти і 5 листопада: яких обмежень чекати
04 листопада, 23:19
Домашня молочка дорожчає: продавці на луцькому ринку пояснили, чому піднімають ціни
04 листопада, 22:43
ДТП на військовому полігоні під Володимиром: як покарали водія
04 листопада, 22:12