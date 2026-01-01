«Чорна п'ятниця» в Україні: як не дати себе обдурити та купити товари задешево

«Чорна п'ятниця» в Україні: як не дати себе обдурити та купити товари задешево
Понад 60% українців свідомо відкладають купівлю побутової техніки, гаджетів та інших товарів, очікуючи на масштабні розпродажі наприкінці листопада. Утім, на тлі зниження попиту на промтовари ритейлери готують як реальні вигідні пропозиції, так і маркетингові пастки.

Про те, де можна насправді зекономити до 50%, а де акційні цінники виявляться лише ілюзією, розповів ТСН.ua економічний експерт Андрій Забловський.

Де чекати на міфічні знижки, а де — на реальну економію?

За словами аналітика, одна з відомих мереж продажу побутової техніки та ґаджетів провела опитування споживачів, яке зафіксувало суттєве падіння поточного попиту: більшість покупців чекають на Black Friday. Однак розраховувати на суттєву еколомію на найзатребуваніші товари цього сезону не варто.

Андрій Забловський, економічний експерт: «У Black Friday знижки будуть міфічними на павербанки, зарядні станції, інвертори, акумулятори та інше енергообладнання.

Реальні знижки, де можна зекономити: одяг та взуття відомих брендів (їм потрібно звільнити склади під весняні колекції), парфумерія, косметика, велика побутова техніка середнього цінового сегмента минулих модельних років».

Максимальний дисконт — до 40–50% — діятиме на позиції, що втратили свою актуальність: давні моделі смартфонів і телевізорів, а також зимовий одяг неходових розмірів.

Маніпуляції з цінниками: як перевірити чесність знижки
Експерт попереджає, що ритейлери техніки та одягу часто вдаються до штучного завищення цін на початку листопада, аби наприкінці місяця оголосити про «вражаючу» акцію.

Щоб не стати жертвою маніпуляцій продавців, Андрій Забловський радить скористатися простим правилом: зафіксувати (зробити скриншот або виписати) ціни на обрані товари вже у перші дні листопада, а безпосередньо в день розпродажу — 27 листопада — порівняти їх із «акційними». Лише так можна переконатися, чи дійсно продавці пропонують чесну знижку.


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Теги: Розпродажі, магазини
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