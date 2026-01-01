В Україну йде перший сніг
Сьогодні, 14:49
Погода в Україні найближчими днями зміниться ще більш відчутно. Опадів стане більше, місцями на зміну дощу може приходити мокрий сніг.
Докладніше про прогноз синоптиків на п'ятницю, суботу та неділю, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Особливості погоди в Україні 6 листопада
Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру на найближчі три доби, впродовж п'ятниці, 6 листопада, невеликі дощі (місцями - з мокрим снігом) ймовірні:
вночі - у північних, східних і місцями центральних областях;
вдень - по Україні (крім більшості західних областей).
Тим часом у Карпатах може бути невеликий сніг.
Вітер в цілому очікується північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
При цьому вдень пориви вітру до 15-20 м/с можливі місцями:
у більшості західних областей;
у Житомирській області;
у Вінницькій області.
Температура повітря впродовж доби (як вночі, так і вдень) коливатиметься в межах 0...+6°C.
Хоча прохолодніше вночі буде в Карпатах і на Закарпатті - близько -1...-6°С (мороз).
Як зміниться синоптична ситуація 7 та 8 листопада
В суботу, 7 листопада, невеликий сніг (місцями) прогнозують вже у більшості областей.
Температура повітря по Україні при цьому очікується така:
вночі - від +2°C (тепла) до -5°C (морозу);
вдень - близько 0...+6°C.
В неділю, 8 листопада, погоду в більшості областей поки що прогнозують без опадів.
Хоча температура повітря, ймовірно, відчутно не зміниться:
вночі - від +2°C до -5°C;
вдень - близько 0...+6°C.
Вітер у ці дні очікується також північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Докладніше про прогноз синоптиків на п'ятницю, суботу та неділю, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Особливості погоди в Україні 6 листопада
Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру на найближчі три доби, впродовж п'ятниці, 6 листопада, невеликі дощі (місцями - з мокрим снігом) ймовірні:
вночі - у північних, східних і місцями центральних областях;
вдень - по Україні (крім більшості західних областей).
Тим часом у Карпатах може бути невеликий сніг.
Вітер в цілому очікується північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
При цьому вдень пориви вітру до 15-20 м/с можливі місцями:
у більшості західних областей;
у Житомирській області;
у Вінницькій області.
Температура повітря впродовж доби (як вночі, так і вдень) коливатиметься в межах 0...+6°C.
Хоча прохолодніше вночі буде в Карпатах і на Закарпатті - близько -1...-6°С (мороз).
Як зміниться синоптична ситуація 7 та 8 листопада
В суботу, 7 листопада, невеликий сніг (місцями) прогнозують вже у більшості областей.
Температура повітря по Україні при цьому очікується така:
вночі - від +2°C (тепла) до -5°C (морозу);
вдень - близько 0...+6°C.
В неділю, 8 листопада, погоду в більшості областей поки що прогнозують без опадів.
Хоча температура повітря, ймовірно, відчутно не зміниться:
вночі - від +2°C до -5°C;
вдень - близько 0...+6°C.
Вітер у ці дні очікується також північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Де знаходяться мурали з відомими лучанами. МАПА
Сьогодні, 15:15
В Україну йде перший сніг
Сьогодні, 14:49
За відмову їхати на фронт солдат з Луцька отримав вирок
Сьогодні, 14:38
Скільки коштують земельні паї на Волині у 2026 році: ціни за гектар в області та Україні
Сьогодні, 14:30