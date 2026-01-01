В Україну йде перший сніг





Докладніше про прогноз синоптиків на п'ятницю, суботу та неділю, - читайте в матеріалі



Особливості погоди в Україні 6 листопада



Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру на найближчі три доби, впродовж п'ятниці, 6 листопада, невеликі дощі (місцями - з мокрим снігом) ймовірні:



вночі - у північних, східних і місцями центральних областях;



вдень - по Україні (крім більшості західних областей).



Тим часом у Карпатах може бути невеликий сніг.



Вітер в цілому очікується північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.



При цьому вдень пориви вітру до 15-20 м/с можливі місцями:



у більшості західних областей;



у Житомирській області;



у Вінницькій області.



Температура повітря впродовж доби (як вночі, так і вдень) коливатиметься в межах 0...+6°C.



Хоча прохолодніше вночі буде в Карпатах і на Закарпатті - близько -1...-6°С (мороз).



Як зміниться синоптична ситуація 7 та 8 листопада



В суботу, 7 листопада, невеликий сніг (місцями) прогнозують вже у більшості областей.



Температура повітря по Україні при цьому очікується така:



вночі - від +2°C (тепла) до -5°C (морозу);

вдень - близько 0...+6°C.



В неділю, 8 листопада, погоду в більшості областей поки що прогнозують без опадів.



Хоча температура повітря, ймовірно, відчутно не зміниться:



вночі - від +2°C до -5°C;

вдень - близько 0...+6°C.



Вітер у ці дні очікується також північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Погода в Україні найближчими днями зміниться ще більш відчутно. Опадів стане більше, місцями на зміну дощу може приходити мокрий сніг.Докладніше про прогноз синоптиків на п'ятницю, суботу та неділю, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру на найближчі три доби, впродовж п'ятниці, 6 листопада, невеликі дощі (місцями - з мокрим снігом) ймовірні:вночі - у північних, східних і місцями центральних областях;вдень - по Україні (крім більшості західних областей).Тим часом у Карпатах може бути невеликий сніг.Вітер в цілому очікується північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.При цьому вдень пориви вітру до 15-20 м/с можливі місцями:у більшості західних областей;у Житомирській області;у Вінницькій області.Температура повітря впродовж доби (як вночі, так і вдень) коливатиметься в межах 0...+6°C.Хоча прохолодніше вночі буде в Карпатах і на Закарпатті - близько -1...-6°С (мороз).В суботу, 7 листопада, невеликий сніг (місцями) прогнозують вже у більшості областей.Температура повітря по Україні при цьому очікується така:вночі - від +2°C (тепла) до -5°C (морозу);вдень - близько 0...+6°C.В неділю, 8 листопада, погоду в більшості областей поки що прогнозують без опадів.Хоча температура повітря, ймовірно, відчутно не зміниться:вночі - від +2°C до -5°C;вдень - близько 0...+6°C.Вітер у ці дні очікується також північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

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