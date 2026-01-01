В Україну йде перший сніг

В Україну йде перший сніг
Погода в Україні найближчими днями зміниться ще більш відчутно. Опадів стане більше, місцями на зміну дощу може приходити мокрий сніг.

Докладніше про прогноз синоптиків на п'ятницю, суботу та неділю, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Особливості погоди в Україні 6 листопада

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру на найближчі три доби, впродовж п'ятниці, 6 листопада, невеликі дощі (місцями - з мокрим снігом) ймовірні:

вночі - у північних, східних і місцями центральних областях;

вдень - по Україні (крім більшості західних областей).

Тим часом у Карпатах може бути невеликий сніг.

Вітер в цілому очікується північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

При цьому вдень пориви вітру до 15-20 м/с можливі місцями:

у більшості західних областей;

у Житомирській області;

у Вінницькій області.

Температура повітря впродовж доби (як вночі, так і вдень) коливатиметься в межах 0...+6°C.

Хоча прохолодніше вночі буде в Карпатах і на Закарпатті - близько -1...-6°С (мороз).

Як зміниться синоптична ситуація 7 та 8 листопада

В суботу, 7 листопада, невеликий сніг (місцями) прогнозують вже у більшості областей.

Температура повітря по Україні при цьому очікується така:

вночі - від +2°C (тепла) до -5°C (морозу);
вдень - близько 0...+6°C.

В неділю, 8 листопада, погоду в більшості областей поки що прогнозують без опадів.

Хоча температура повітря, ймовірно, відчутно не зміниться:

вночі - від +2°C до -5°C;
вдень - близько 0...+6°C.

Вітер у ці дні очікується також північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

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Теги: погода, сніг
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