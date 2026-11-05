Щонайменше 15 рейсів: літаки у Європі отримують повідомлення про бомби





Адміністрація аеропорту в Римі повідомляє, що сьогодні вранці електронною поштою надійшло неправдиве повідомлення про загрозу двом рейсам, які прямували до аеропорту.



У темі листа було зазначено: “повідомлення про загрозу”.



Послання були підписані від імені угруповання, що називає себе "Бійці чоловічої держави" (Fighters of the Male State). Автори заявили, що їхньою ціллю є “феміністичний режим” і що вони прагнуть “залишити свій слід в історії”.



Вони погрожували “забарвити небо в червоний колір” за допомогою вибухів.



Реакція євровлади



На думку єврокомісара із питань транспорту Апостолоса Дзідзікостаса, “ще зарано” робити висновок про те, що повідомлення про загрози вибухів на пасажирських авіарейсах “пов’язані” між собою.



За словами Дзідзікостаса, Брюссель “уважно стежить за ситуацією” і підтримує зв’язок із країнами, яких торкнулися ці події.



“Ще зарано робити висновки щодо того, чи пов’язані між собою ці інциденти. Національні розслідування тривають”, – зазначив він.



Які рейси отримали погрози



Відомо про затримання, серед інших, таких рейсів: Aer Lingus Дублін до Риму, перенаправлений на авіабазу Евре; Finnair Гельсінкі до Риму (приземлився в Римі); Wizzair Мілан до Варшави, перенаправлений до Відня; LOT Варшава до Брюсселя (приземлився в Брюсселі); Ryanair Копенгаген до Софії (приземлився в Софії), Ryanair Мадрид до Софії (приземлився в Софії) і Ryanair Лондон до Софії, перенаправлений до Пловдіва.



Поліція Чехії повідомляла, що "готується до приземлення" чотирьох рейсів, які прямують до Праги, після того як "отримала погрозу щодо розміщення саморобного вибухового пристрою". Пізніше стало відомо, що вибухівки не виявили.



Окрім того, майже 200 пасажирів було евакуйовано з літака авіакомпанії Wizz Air, що прямував із Мілана до Бухареста, – через погрозу про закладення вибухового пристрою.



У вівторок щонайменше сім рейсів та один круїзний лайнер у Європі отримали погрози про замінування, що спричинило перебої в роботі аеропортів. Однак жодних вибухових пристроїв виявлено не було.



Це були рейси авіакомпаній LOT, Scandinavian Airlines, Wizz Air та Ryanair. Погрози пролунали через день після того, як літак, що прямував до Болгарії, був перенаправлений до Угорщини після отримання аналогічної погрози про бомбу в повітрі. Ніхто не постраждав.



Такі загрози не є новими, але з'являються в часи посилення геополітичних напруг та ознак “дестабілізації”, як-от атаки на системи охолодження супермаркетів, банки крові, вторгнення безпілотників у Європі та загадкові спрацьовування додатків сповіщення.



Раніше стало відомо, що у Європі перевірять, чи погрози про бомби на літаках були скоординованою атакою. Офіційно зв'язок між заявами про замінування наразі не підтверджено.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Авіасполучення Європи вже другий раз цього тижня потерапає від повідомлень про замінування. Щонайменше 15 літаків вчора і сьогодні отримали попередження про бомби, деяким з них довелося змінити маршрут. Наразі на борту жодного з рейсів вибухівки не знайшли, пише LB.ua з посиланням на BBC.Адміністрація аеропорту в Римі повідомляє, що сьогодні вранці електронною поштою надійшло неправдиве повідомлення про загрозу двом рейсам, які прямували до аеропорту.У темі листа було зазначено: “повідомлення про загрозу”.Послання були підписані від імені угруповання, що називає себе "Бійці чоловічої держави" (Fighters of the Male State). Автори заявили, що їхньою ціллю є “феміністичний режим” і що вони прагнуть “залишити свій слід в історії”.Вони погрожували “забарвити небо в червоний колір” за допомогою вибухів.На думку єврокомісара із питань транспорту, “ще зарано” робити висновок про те, що повідомлення про загрози вибухів на пасажирських авіарейсах “пов’язані” між собою.За словами Дзідзікостаса, Брюссель “уважно стежить за ситуацією” і підтримує зв’язок із країнами, яких торкнулися ці події.“Ще зарано робити висновки щодо того, чи пов’язані між собою ці інциденти. Національні розслідування тривають”, – зазначив він.Відомо про затримання, серед інших, таких рейсів: Aer Lingus Дублін до Риму, перенаправлений на авіабазу Евре; Finnair Гельсінкі до Риму (приземлився в Римі); Wizzair Мілан до Варшави, перенаправлений до Відня; LOT Варшава до Брюсселя (приземлився в Брюсселі); Ryanair Копенгаген до Софії (приземлився в Софії), Ryanair Мадрид до Софії (приземлився в Софії) і Ryanair Лондон до Софії, перенаправлений до Пловдіва.Поліція Чехії повідомляла, що "готується до приземлення" чотирьох рейсів, які прямують до Праги, після того як "отримала погрозу щодо розміщення саморобного вибухового пристрою". Пізніше стало відомо, що вибухівки не виявили.Окрім того, майже 200 пасажирів було евакуйовано з літака авіакомпанії Wizz Air, що прямував із Мілана до Бухареста, – через погрозу про закладення вибухового пристрою.У вівторок щонайменше сім рейсів та один круїзний лайнер у Європі отримали погрози про замінування, що спричинило перебої в роботі аеропортів. Однак жодних вибухових пристроїв виявлено не було.Це були рейси авіакомпаній LOT, Scandinavian Airlines, Wizz Air та Ryanair. Погрози пролунали через день після того, як літак, що прямував до Болгарії, був перенаправлений до Угорщини після отримання аналогічної погрози про бомбу в повітрі. Ніхто не постраждав.Такі загрози не є новими, але з'являються в часи посилення геополітичних напруг та ознак “дестабілізації”, як-от атаки на системи охолодження супермаркетів, банки крові, вторгнення безпілотників у Європі та загадкові спрацьовування додатків сповіщення.Раніше стало відомо, що у Європі перевірять, чи погрози про бомби на літаках були скоординованою атакою. Офіційно зв'язок між заявами про замінування наразі не підтверджено.

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