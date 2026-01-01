П’ятьом фігурантам справи «Карфаген» оголосили підозри, серед них - високопосадовці СБУ й Нацполіції

в межах операції «Карфаген».



Про це повідомили у САП і НАБУ, передає



За даними слідства, учасники організації налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів.



Серед нових фігурантів:



- організатор злочинної організації, якому інкримінують її створення та керівництво нею, організацію надання неправомірної вигоди службовцям, катувань і виготовлення підробленої валюти, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 127, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209 КК України);



- перший заступник начальника одного з департаментів СБУ, якого підозрюють в участі у злочинній організації (ч. 3 ст. 255 КК України);



- керівник одного з департаментів Нацполіції, якого підозрюють в участі у злочинній організації та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 255 КК України, ч. 4 ст. 368 КК України);



- заступник начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП у Київській області, якого підозрюють в участі у злочинній організації, пособництві катуванням і виготовленню підробленої валюти (ч. 3 ст. 255 КК України, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 127, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 199 КК України);



- підлеглий організатора злочинної організації, якому інкримінують участь у ній та катування (ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 127 КК України).



У межах досудового розслідування встановлено, що організатор злочинної організації, який був раніше неодноразово засуджений, нібито залучив до незаконної діяльності чинних високопосадовців Служби безпеки України, Офісу генерального прокурора, Національної поліції, а також представників кримінального середовища.



Як стверджують правоохоронці, це могло забезпечувати безперешкодну роботу шахрайських кол-центрів, які ошукували громадян України та іноземців, продаж наркотичних засобів, а також незаконне виготовлення контрафактних цигарок і підробленої іноземної валюти тощо.



Крім того, слідство перевіряє причетність учасників організації до нападів, викрадень людей та заподіяння тілесних ушкоджень в її інтересах.



У НАБУ вважають, що злочинна організація використовувала корупційні зв’язки у правоохоронних органах для захисту незаконної діяльності та отримання тіньових прибутків. Попередньо слідством встановлено, що до складу злочинної організації залучено щонайменше 12 осіб. Слідство триває.



4 листопада у НАБУ заявили про викриття в межах «операції «Карфаген» злочинної організації, учасників якої підозрюють у систематичному наданні неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну роботу шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів.



За даними НАБУ, організація могла контролювати щонайменше 52 кол-центри у Києві, Дніпрі, Львові та Івано-Франківську. За «захист» одного кол-центру щомісяця нібито сплачували 7 тис. дол., які переказували на криптогаманець.



‎Слідство встановило, що до злочинної діяльності були залучені чинні високопосадовці СБУ, Національної поліції, Офісу генерального прокурора та представники кримінального середовища.



У Нацполіції повідомили про відсторонення від виконання службових обов'язків на час службового розслідування поліцейських, щодо яких НАБУ проводило процесуальні дії. Голова СБУ Олександр Поклад також звільнив із посад двох високопосадовців відомства, які стали фігурантами розслідування.



Перед цим, 4 вересня, НАБУ і САП заявили, що в межах операції «Карфаген» викрили злочинну організацію, яка, за даними правоохоронців, системно одержувала хабарі від шахрайських колцентрів та відмивала отримані кошти.



Серед інших, тоді про підозру повідомили заступнику керівника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генпрокурора Сергію Кропиві. За версією слідства, він створив угруповання в середині 2025 року, залучивши до нього чинних прокурорів та близьких неофіційних осіб. Учасники вимагали хабарі за безперешкодну роботу тіньових кол-центрів, які масово ошукували українців та іноземних громадян, стверджують у НАБУ.



Після затримання працівників ОГП генеральний прокурор Руслан Кравченко подав у відставку.



Президент 15 вересня звільнив Кравченка з посади генерального прокурора після погодження цього рішення Верховною Радою.



Перед голосуванням у парламенті за відставку генпрокурора Кравченко виїхав у закордонне відрядження. Згодом в ОГП повідомили, що Кравченко надіслав заяву про звільнення з органів прокуратури. За даними ЗМІ, наразі він перебуває в Австрії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру п’ятьом ймовірним учасникам злочинної організації, викритої напередодніПро це повідомили у САП і НАБУ, передає Укрінформ За даними слідства, учасники організації налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів.Серед нових фігурантів:- організатор злочинної організації, якому інкримінують її створення та керівництво нею, організацію надання неправомірної вигоди службовцям, катувань і виготовлення підробленої валюти, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 127, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209 КК України);- перший заступник начальника одного з департаментів СБУ, якого підозрюють в участі у злочинній організації (ч. 3 ст. 255 КК України);- керівник одного з департаментів Нацполіції, якого підозрюють в участі у злочинній організації та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 255 КК України, ч. 4 ст. 368 КК України);- заступник начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП у Київській області, якого підозрюють в участі у злочинній організації, пособництві катуванням і виготовленню підробленої валюти (ч. 3 ст. 255 КК України, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 127, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 199 КК України);- підлеглий організатора злочинної організації, якому інкримінують участь у ній та катування (ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 127 КК України).У межах досудового розслідування встановлено, що організатор злочинної організації, який був раніше неодноразово засуджений, нібито залучив до незаконної діяльності чинних високопосадовців Служби безпеки України, Офісу генерального прокурора, Національної поліції, а також представників кримінального середовища.Як стверджують правоохоронці, це могло забезпечувати безперешкодну роботу шахрайських кол-центрів, які ошукували громадян України та іноземців, продаж наркотичних засобів, а також незаконне виготовлення контрафактних цигарок і підробленої іноземної валюти тощо.Крім того, слідство перевіряє причетність учасників організації до нападів, викрадень людей та заподіяння тілесних ушкоджень в її інтересах.У НАБУ вважають, що злочинна організація використовувала корупційні зв’язки у правоохоронних органах для захисту незаконної діяльності та отримання тіньових прибутків. Попередньо слідством встановлено, що до складу злочинної організації залучено щонайменше 12 осіб. Слідство триває.4 листопада у НАБУ заявили про викриття в межах «операції «Карфаген» злочинної організації, учасників якої підозрюють у систематичному наданні неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну роботу шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів.За даними НАБУ, організація могла контролювати щонайменше 52 кол-центри у Києві, Дніпрі, Львові та Івано-Франківську. За «захист» одного кол-центру щомісяця нібито сплачували 7 тис. дол., які переказували на криптогаманець.‎Слідство встановило, що до злочинної діяльності були залучені чинні високопосадовці СБУ, Національної поліції, Офісу генерального прокурора та представники кримінального середовища.У Нацполіції повідомили про відсторонення від виконання службових обов'язків на час службового розслідування поліцейських, щодо яких НАБУ проводило процесуальні дії. Голова СБУ Олександр Поклад також звільнив із посад двох високопосадовців відомства, які стали фігурантами розслідування.Перед цим, 4 вересня, НАБУ і САП заявили, що в межах операції «Карфаген» викрили злочинну організацію, яка, за даними правоохоронців, системно одержувала хабарі від шахрайських колцентрів та відмивала отримані кошти.Серед інших, тоді про підозру повідомили заступнику керівника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генпрокурора. За версією слідства, він створив угруповання в середині 2025 року, залучивши до нього чинних прокурорів та близьких неофіційних осіб. Учасники вимагали хабарі за безперешкодну роботу тіньових кол-центрів, які масово ошукували українців та іноземних громадян, стверджують у НАБУ.Після затримання працівників ОГП генеральний прокурорподав у відставку.Президент 15 вересня звільнив Кравченка з посади генерального прокурора після погодження цього рішення Верховною Радою.Перед голосуванням у парламенті за відставку генпрокурора Кравченко виїхав у закордонне відрядження. Згодом в ОГП повідомили, що Кравченко надіслав заяву про звільнення з органів прокуратури. За даними ЗМІ, наразі він перебуває в Австрії.

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