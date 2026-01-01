Як у Луцьку готують дороги до зими





Про це Ірина Ковальчук.



З її слів, на закупівлю матеріалів витратили 5 мільйонів 400 тисяч гривень. Це не остаточна сума на утримання доріг в осінньо-зимовий період, бо додатково ще будуть передбачені гроші на придбання пального для роботи спецтехніки.



«Дуже важко сказати повну суму, бо не знаємо якою буде ця зима. Плюс ще додатково триває закупівля ще 600 тонн солі», — каже Ірина Ковальчук.



До прибирання снігу готові 26 одиниць техніки: автомобілі з відвалами, навантажувачі сумішей, автогрейдер та трактори з відвалами. Частина техніки обладнана розкидачами протиожеледної суміші.



У разі інтенсивних снігопадів залучатимуть техніку інших підприємств та організацій, з якими укладатимуть відповідні договори. Крім того, підготовлено дві бригади для додаткового прибирання міста.



Як розповів під час наради у Луцькій міській раді в.о. директора «Луцькспецкомунтранс» Назарій Івасечко, минулої зими до роботи залучали вісім підрядників, які забезпечували місто прибиральною технікою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку триває підготовка до зимового періоду. На складі комунального підприємства «Луцькспецкомунтранс» заготовили 900 тонн суміші для посипання доріг, закупили 1250 тонн технічної солі.Про це Суспільному розповіла головна економістка підприємстваЗ її слів, на закупівлю матеріалів витратили 5 мільйонів 400 тисяч гривень. Це не остаточна сума на утримання доріг в осінньо-зимовий період, бо додатково ще будуть передбачені гроші на придбання пального для роботи спецтехніки.«Дуже важко сказати повну суму, бо не знаємо якою буде ця зима. Плюс ще додатково триває закупівля ще 600 тонн солі», — каже Ірина Ковальчук.До прибирання снігу готові 26 одиниць техніки: автомобілі з відвалами, навантажувачі сумішей, автогрейдер та трактори з відвалами. Частина техніки обладнана розкидачами протиожеледної суміші.У разі інтенсивних снігопадів залучатимуть техніку інших підприємств та організацій, з якими укладатимуть відповідні договори. Крім того, підготовлено дві бригади для додаткового прибирання міста.Як розповів під час наради у Луцькій міській раді в.о. директора «Луцькспецкомунтранс» Назарій Івасечко, минулої зими до роботи залучали вісім підрядників, які забезпечували місто прибиральною технікою.

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