Волинянин Сергій Гордієвич здобув два «золота» на «Іграх ветеранів – 2026»

Волинянин Сергій Гордієвич здобув два «золота» на «Іграх ветеранів – 2026»
Нововолинець Сергій Гордієвич став дворазовим переможцем фіналу всеукраїнських спортивних змагань «Ігри ветеранів – 2026», виборовши дві золоті нагороди з настільного тенісу.

Про це пише БУГ.

Фінальний етап змагань відбувся 24 жовтня у Тернополі. Сергій Гордієвич посів перше місце в індивідуальному заліку, а також здобув перемогу в парному розряді.

До фіналу спортсмен пройшов через відбірковий етап у Луцьку, який відбувся у червні. Там нововолинець також став переможцем.

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Теги: ветеран Волинь, золото
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