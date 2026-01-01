На Волині підлітки знущалися з тварини. ВІДЕО

На Волині підлітки знущалися з тварини. ВІДЕО
У Нововолинську камера відеоспостереження зафіксувала випадок жорстокого поводження з твариною. Увечері 4-го листопада компанія підлітків знущалася з беззахисної кішки: один із них копав тварину та з силою кидав її.

Про випадок повідомила небайдужа мешканка у фейсбуці, пише БУГ.

Подія трапилася близько 21:00. На відео, яке опублікували в мережі, видно, як один із молодих людей спочатку копає кішку, а потім витягує її з кущів і з силою кидає. За словами авторки допису, тварина залишилася живою, однак була налякана та травмована.

Жінка зазначила, що за цим фактом готують заяву до правоохоронних органів, аби встановити всі обставини події та притягнути причетних до відповідальності за жорстоке поводження з твариною.

Усіх, хто впізнав молодих людей на відео або має будь-яку інформацію про цей випадок, просять повідомити правоохоронців або авторку допису.

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Теги: підлітки, кішка, знущання, Волинь
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