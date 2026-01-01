Якою буде погода на Волині у п'ятницю, 6 листопада





Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.



Прогноз погоди на 6 листопада



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 5-7° тепла.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 3-8° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у п'ятницю, 6 листопада.Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 5-7° тепла.Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 3-8° тепла.

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