Якою буде погода на Волині у п'ятницю, 6 листопада

Якою буде погода на Волині у п'ятницю, 6 листопада
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у п'ятницю, 6 листопада.

Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.

Прогноз погоди на 6 листопада

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 5-7° тепла.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 3-8° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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