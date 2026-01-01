Волинянин у 60 років після звільнення з війська пішов у поліцію. ВІДЕО
Сьогодні, 20:36
Ветеран російсько-української війни після звільнення з війська за віком вирішив продовжити службу в лавах поліції.
Про це йдеться у сюжеті ICTV.
Після служби на передовій - знову в строю, тепер у лавах поліції
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Про це йдеться у сюжеті ICTV.
Після служби на передовій - знову в строю, тепер у лавах поліції
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