Волинянин у 60 років після звільнення з війська пішов у поліцію. ВІДЕО

Волинянин у 60 років після звільнення з війська пішов у поліцію. ВІДЕО
Ветеран російсько-української війни після звільнення з війська за віком вирішив продовжити службу в лавах поліції.

Про це йдеться у сюжеті ICTV.

Після служби на передовій - знову в строю, тепер у лавах поліції

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Теги: Волинь, війна, служба, поліція
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