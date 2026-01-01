ДНК-експертиза підтвердила загибель воїна з Волині Валентина Мазурика

ДНК-експертиза підтвердила загибель воїна з Волині Валентина Мазурика
Заболоттівська територіальна громада отримала трагічну звістку про загибель воїна-краянина.

Про це повідомили на сторінці громади.

"Повідомили про загибель нашого земляка — МАЗУРИКА Валентина Миколайовича, 19 листопада 1978 року народження, жителя села Гута. Валентин Миколайович віддав своє життя, захищаючи Україну, її свободу та незалежність. Він загинув 25 грудня 2024 року .До сьогоднішнього дня Мазурик Валентин вважався зниклим безвісті,лише зараз за результатами ДНК підтверджено його особу", - йдеться у дописі.

Зустріч Героя відбудеться 6 листопада) орієнтовно о 15:30-16:00 годині.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPos висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Валентин Мазурик, Заболоття, Гута, війна, втрата, загибель, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Син луцького нардепа від «Слуги Народу» Валерія Стернійчука пропонував бронювання за 1000 доларів. ВІДЕО
«Зробили ще гірше, ніж було»: відома луцька блогерка поскаржилася на клініку Beauty Art Тетяни Зубанової
Керівника фонду «Сучасна Україна» Гавриша судять за переправлення чоловіків за кордон. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцька громада за 12 мільйонів отримала 10 пристроїв оповіщення про повітряну тривогу
05 листопада, 22:47
Волинські медики «швидкої» повернули «з того світу» трьох пацієнтів
05 листопада, 22:05
ДНК-експертиза підтвердила загибель воїна з Волині Валентина Мазурика
05 листопада, 21:24
Волинянин у 60 років після звільнення з війська пішов служити у поліцію. ВІДЕО
05 листопада, 20:36
Якою буде погода на Волині у п'ятницю, 6 листопада
05 листопада, 20:00
Медіа
відео
1/8