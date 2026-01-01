ДНК-експертиза підтвердила загибель воїна з Волині Валентина Мазурика





Про це повідомили на сторінці громади.



"Повідомили про загибель нашого земляка — МАЗУРИКА Валентина Миколайовича, 19 листопада 1978 року народження, жителя села Гута. Валентин Миколайович віддав своє життя, захищаючи Україну, її свободу та незалежність. Він загинув 25 грудня 2024 року .До сьогоднішнього дня Мазурик Валентин вважався зниклим безвісті,лише зараз за результатами ДНК підтверджено його особу", - йдеться у дописі.



Зустріч Героя відбудеться 6 листопада) орієнтовно о 15:30-16:00 годині.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPos висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Заболоттівська територіальна громада отримала трагічну звістку про загибель воїна-краянина.Про це повідомили на сторінці громади."Повідомили про загибель нашого земляка —, 19 листопада 1978 року народження, жителя села Гута. Валентин Миколайович віддав своє життя, захищаючи Україну, її свободу та незалежність. Він загинув 25 грудня 2024 року .До сьогоднішнього дня Мазурик Валентин вважався зниклим безвісті,лише зараз за результатами ДНК підтверджено його особу", - йдеться у дописі.Зустріч Героя відбудеться 6 листопада) орієнтовно о 15:30-16:00 годині.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPos висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

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