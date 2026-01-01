Волинянин у 60 років після звільнення з війська пішов служити у поліцію. ВІДЕО

Волинянин у 60 років після звільнення з війська пішов служити у поліцію. ВІДЕО
Ветеран російсько-української війни після звільнення з війська за віком вирішив продовжити службу в лавах поліції.

Про це йдеться у сюжеті ICTV.

61-річний Андрій Ткачук - ветеран 100-ї волинської бригади. Разом із двома синами захищав Україну, пройшов найгарячіші напрямки Донеччини. А після звільнення з війська за віком вирішив, що його досвід іще може бути корисним.

Нині він працює у Ковельському районному управлінні поліції. Займається логістикою, підтримує ветеранів та ділиться досвідом із молодшими колегами.

Працевлаштування ветеранів ЗСУ - один із пріоритетів волинської поліції. Нині тут працюють 15 ветеранів, а при Головному управлінні діє Центр реінтеграції ветеранів, де захисники можуть отримати необхідну підтримку.


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Теги: Волинь, війна, служба, поліція
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