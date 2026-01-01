Волинські медики «швидкої» повернули «з того світу» трьох пацієнтів

Для волинської екстреної медичної допомоги середа, 4 листопада, видалася надзвичайно насиченою викликами, а відповідно – врятованими життями. Завдяки професійним діям наших бригад вдалося врятувати трьох людей у критичних станах.Про це повідомляють на сторінці Волинського обласного центру екстреної медицини катастроф.Дві бригади медиків повернули стабільний серцевий ритм двом пацієнтам за допомогою синхронізованої електричної кардіоверсії. Свою високу майстерність продемонстрували:Бригада медицини катастроф Луцьк-6 у складі парамедиківта екстреного медичного технікаБригада Луцьк-5 Луцького міського відділення ЕМД №1 у складі парамедиківта ЕМТПісля успішного відновлення синусового ритму обох пацієнтів у стабільному стані доставили до закладів охорони здоров’я для подальшого обстеження та лікування.Ще один випадок, стався безпосередньо у під’їзді житлового будинку. Чоловікові раптово стало зле, і він знепритомнів – зафіксували зупинку серця. На місце події прибула бригада Володимир-1 Володимирського відділення ЕМД у складі парамедиківта екстреного медичного техніка. Медики негайно продовжили серцево-легеневу реанімацію, яку ще до приїзду швидкої розпочали очевидці події за чіткими телефонними вказівками диспетчера «103». Завдяки такому рятівному ланцюжку серце пацієнта забилося знову! Чоловіка госпіталізували до лікувального закладу.