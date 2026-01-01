Волинські медики «швидкої» повернули «з того світу» трьох пацієнтів
Сьогодні, 22:05
Для волинської екстреної медичної допомоги середа, 4 листопада, видалася надзвичайно насиченою викликами, а відповідно – врятованими життями. Завдяки професійним діям наших бригад вдалося врятувати трьох людей у критичних станах.
Про це повідомляють на сторінці Волинського обласного центру екстреної медицини катастроф.
Дві синхронізовані електричні кардіоверсії
Дві бригади медиків повернули стабільний серцевий ритм двом пацієнтам за допомогою синхронізованої електричної кардіоверсії. Свою високу майстерність продемонстрували:
Бригада медицини катастроф Луцьк-6 у складі парамедиків Світлани Смаль, Максима Стеблія та екстреного медичного техніка Івана Ліщука.
Бригада Луцьк-5 Луцького міського відділення ЕМД №1 у складі парамедиків Людмили Мелесь, Катерини Абрамчук та ЕМТ Андрія Ланевського.
Після успішного відновлення синусового ритму обох пацієнтів у стабільному стані доставили до закладів охорони здоров’я для подальшого обстеження та лікування.
Ще один випадок, стався безпосередньо у під’їзді житлового будинку. Чоловікові раптово стало зле, і він знепритомнів – зафіксували зупинку серця. На місце події прибула бригада Володимир-1 Володимирського відділення ЕМД у складі парамедиків Діани Ковальчук, Анни Кучерявої-Орловської та екстреного медичного техніка Михайла Байкевича. Медики негайно продовжили серцево-легеневу реанімацію, яку ще до приїзду швидкої розпочали очевидці події за чіткими телефонними вказівками диспетчера «103». Завдяки такому рятівному ланцюжку серце пацієнта забилося знову! Чоловіка госпіталізували до лікувального закладу.
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Про це повідомляють на сторінці Волинського обласного центру екстреної медицини катастроф.
Дві синхронізовані електричні кардіоверсії
Дві бригади медиків повернули стабільний серцевий ритм двом пацієнтам за допомогою синхронізованої електричної кардіоверсії. Свою високу майстерність продемонстрували:
Бригада медицини катастроф Луцьк-6 у складі парамедиків Світлани Смаль, Максима Стеблія та екстреного медичного техніка Івана Ліщука.
Бригада Луцьк-5 Луцького міського відділення ЕМД №1 у складі парамедиків Людмили Мелесь, Катерини Абрамчук та ЕМТ Андрія Ланевського.
Після успішного відновлення синусового ритму обох пацієнтів у стабільному стані доставили до закладів охорони здоров’я для подальшого обстеження та лікування.
Ще один випадок, стався безпосередньо у під’їзді житлового будинку. Чоловікові раптово стало зле, і він знепритомнів – зафіксували зупинку серця. На місце події прибула бригада Володимир-1 Володимирського відділення ЕМД у складі парамедиків Діани Ковальчук, Анни Кучерявої-Орловської та екстреного медичного техніка Михайла Байкевича. Медики негайно продовжили серцево-легеневу реанімацію, яку ще до приїзду швидкої розпочали очевидці події за чіткими телефонними вказівками диспетчера «103». Завдяки такому рятівному ланцюжку серце пацієнта забилося знову! Чоловіка госпіталізували до лікувального закладу.
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