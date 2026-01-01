Луцька громада за 12 мільйонів отримала 10 пристроїв оповіщення про повітряну тривогу
05 листопада, 22:47
У Луцькій міській раді обговорили стан систем оповіщення на території Луцької міської територіальної громади. Зокрема, йшлося про сирени, які не працюють або вимикаються під час відключень електроенергії.
Про це повідомляють на сайті міської ради.
Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Юрій Кирилюк поінформував, що в Луцькій міській територіальній громаді триває будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО).
У межах першого етапу будівництва встановили 10 сучасних пристроїв оповіщення — комплектів сирен Digitex DSE600S. Із них п’ять розміщено в Луцьку, ще п’ять — на території старостинських округів. Також відповідним обладнанням оснащено телевежу, облаштовано автоматизоване робоче місце у ЦНАПі та отримано від управління цивільного захисту Волинської обласної державної адміністрації три регіональні електросирени.
Загальна вартість послуг із будівництва МАСЦО на першому етапі становила понад 12 мільйонів гривень. Із 1 квітня 2026 року систему введено в промислову експлуатацію.
«Загалом у громаді налічується 26 сирен. Із них 13 перебувають на обслуговуванні Укрзалізниці, з якою укладено відповідний договір. Ще три сирени типу «Озон-С» наразі ремонтують. Десять електросирен радянського зразка С-40, які не забезпечують роботу під час блекаутів, перебувають на балансі області та мають бути передані на баланс Луцької міської ради», - повідомив Юрій Кирилюк.
Андрій Разумовський висловив сумнів щодо доцільності прийняття на баланс міста обладнання, яке не може повноцінно функціонувати під час відключень електроенергії. Він наголосив на необхідності напрацювання дієвих рішень для забезпечення безперебійної роботи системи оповіщення.
Зокрема, запропонував розглянути можливість встановлення сучасного обладнання, яке працюватиме навіть за відсутності централізованого електропостачання.
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Про це повідомляють на сайті міської ради.
Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Юрій Кирилюк поінформував, що в Луцькій міській територіальній громаді триває будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО).
У межах першого етапу будівництва встановили 10 сучасних пристроїв оповіщення — комплектів сирен Digitex DSE600S. Із них п’ять розміщено в Луцьку, ще п’ять — на території старостинських округів. Також відповідним обладнанням оснащено телевежу, облаштовано автоматизоване робоче місце у ЦНАПі та отримано від управління цивільного захисту Волинської обласної державної адміністрації три регіональні електросирени.
Загальна вартість послуг із будівництва МАСЦО на першому етапі становила понад 12 мільйонів гривень. Із 1 квітня 2026 року систему введено в промислову експлуатацію.
«Загалом у громаді налічується 26 сирен. Із них 13 перебувають на обслуговуванні Укрзалізниці, з якою укладено відповідний договір. Ще три сирени типу «Озон-С» наразі ремонтують. Десять електросирен радянського зразка С-40, які не забезпечують роботу під час блекаутів, перебувають на балансі області та мають бути передані на баланс Луцької міської ради», - повідомив Юрій Кирилюк.
Андрій Разумовський висловив сумнів щодо доцільності прийняття на баланс міста обладнання, яке не може повноцінно функціонувати під час відключень електроенергії. Він наголосив на необхідності напрацювання дієвих рішень для забезпечення безперебійної роботи системи оповіщення.
Зокрема, запропонував розглянути можливість встановлення сучасного обладнання, яке працюватиме навіть за відсутності централізованого електропостачання.
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