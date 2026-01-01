6 листопада на Волині: гортаючи календар

6 листопада на Волині: гортаючи календар
6 листопада день народження відзначають уродженка міста Луцька поетеса, член спілки письменників України Леся Холодюк, фотограф Вікторія Величко (на фото), журналіст Андрій Гнатюк та відеооператор Неля Прокопчук.

Іменини сьогодні за новим церковним календарем відзначають: Павло,Серафима, Мотрона, Олександра, Єфросинія, Аліса, Олеся, Клавдія, Анатолій, Гавриїл, Арсеній, Віктор, Микола, Василь, Костянтин, Герман, Микита, Лука.

Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів.

Також 6 листопада у світі відзначають Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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