Повідомили, скільки на Волині накопали цукрових буряків і намолотили зерна

Повідомили, скільки на Волині накопали цукрових буряків і намолотили зерна
У Волинській області триває кампанія зі збору врожаю пізніх сільськогосподарських культур.

Про це повідомили у департаменті агропромислового розвитку Волинської ОВА.

Станом на 5 листопада 2026 року у всіх категоріях господарств зернові та зернобобові культури обмолочено на площі 248,3 тис. гектарів, що становить 85 % до прогнозу. Загалом аграрії регіону намолотили 1,2 млн тонн зерна при середній урожайності 48 ц/га.

Продовжується збір кукурудзи на зерно, якої намолочено понад 245 тис. тонн із площі 30,7 тис. га (41 % до прогнозу) за урожайності 80 ц/га. Одночасно триває копання цукрових буряків — наразі зібрано 282 тис. тонн коренеплодів на площі 6 тис. га (66,7 % до прогнозу), а середня урожайність становить 470 ц/га.

Водночас у регіоні повністю завершено обмолот соняшнику та сої. Зокрема, соняшник зібрано на площі 42,1 тис. га з валовим збором 126,3 тис. тонн і урожайністю 30 ц/га, а сою — на площі 70,9 тис. га з намолотом 113,4 тис. тонн. Роботи в агропромисловому комплексі області тривають.

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Теги: Волинь, сільське господарство, урожай, цукровий буряк, кукурудза
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