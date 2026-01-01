Чи очікувати магнітні бурі 6 листопада: прогноз

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес.Прогноз, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA, оприлюднило видання "Гавком".Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище – то це сильна магнітна буря.У п’ятницю, 6 листопада, очікується сонячна активність з К-індексом 2,3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.