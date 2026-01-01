Чи очікувати магнітні бурі 6 листопада: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 6 листопада: прогноз
Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес.

Прогноз, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA, оприлюднило видання "Гавком".

Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище – то це сильна магнітна буря.

У п’ятницю, 6 листопада, очікується сонячна активність з К-індексом 2,3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: магнітні бурі, прогноз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Син луцького нардепа від «Слуги Народу» Валерія Стернійчука пропонував бронювання за 1000 доларів. ВІДЕО
«Зробили ще гірше, ніж було»: відома луцька блогерка поскаржилася на клініку Beauty Art Тетяни Зубанової
Керівника фонду «Сучасна Україна» Гавриша судять за переправлення чоловіків за кордон. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чи очікувати магнітні бурі 6 листопада: прогноз
Сьогодні, 03:41
Повідомили, скільки на Волині накопали цукрових буряків і намолотили зерна
Сьогодні, 01:15
6 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Україні згортають роботу корейського оборонного проєкту через дипломатичний конфлікт
05 листопада, 23:19
Луцька громада за 12 мільйонів отримала 10 пристроїв оповіщення про повітряну тривогу
05 листопада, 22:47
Медіа
відео
1/8